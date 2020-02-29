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В Пакистане поезд протаранил автобус: 30 жертв
Источник материала: Партизан
Поезд столкнулся с автобусом на переезде вблизи города Рохр. Десятки пострадавших госпитализированы.
В результате столкновения пассажирского поезда с автобусом в Пакистане по меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения, сообщает The News.
«По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на переезде вблизи Рохр в Пакистане», — говорится в сообщении.
Раненых госпитализированы.
Детали аварии и ее причины выясняются, пишет
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Поезд столкнулся с автобусом на переезде вблизи города Рохр. Десятки пострадавших госпитализированы.
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