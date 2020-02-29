Загадка женского туалета и ужасы ночной электрички. Собрали самое интересное на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительного головотяпства, странными решениями проектировщиков и ужасами благоустройства. Смотрите, что нам прислали на « Доску позора » в этот раз.

Минск, бульвар Шевченко, 1. Хорошо поработали электрики во время капремонта во втором подъезде: смотрите, как элегантно они развели проводку на 5 этаже. Жильцов они просто изумили!



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Чкалова, 5. Посетительницу женского туалета в административном здании озадачило наличие смесителей с длинным изливом и душевой лейкой в каждой кабинке. На псевдобиде для интимной гигиены это не похоже… Так что же это? Может, просто душ? Еще один смеситель, кстати, стоит в этой же уборной перед входом в кабинки, только почти у самого пола.









Минута славы для плиточника, поработавшего на объекте в Боровлянах. Хозяин работу его не принял: плитка лежит безобразно, фугой кривые швы не исправить. В общем, только демонтаж и покупка новой плитки.













Автор этого фото недавно прокатился на ночной электричке из Минска в Борисов и был поражен состоянием туалета — там даже руки помыть невозможно!



Фото предоставлено читателем

Возле детского садика № 510 в Минске по улице Лещинского, 9, есть вот такая проблема: лужа на дорожке, которая здесь образуется после малейшего дождя. Обойти ее можно только по грязи слева или справа. То есть выбор невелик: прийти домой либо в грязной, либо в мокрой обуви.



Фото предоставлено читателем

Жители военного городка в Уручье жалуются на то, что в их лесопарковой зоне (между средней школой № 84 и улицей Стариновской) нет дорожек, освещения и мусорок. Вероятно, такого благоустройства не было даже в проекте: лесопарк появился здесь до того, как на карте Минска появилось Уручье. И тем не менее теперь это самый короткий путь для жителей улиц Пономарева, Героев 120-й Дивизии, Беляева, Почтовой до рынка, Дворца водного спорта, детской и взрослой поликлиникам, остановок общественного транспорта «Рынок Уручье-3». В итоге эта территория выглядит неухоженной, а люди испытывают неудобства.



Фото предоставлено читателем

Клинический случай, характерный для большинства населенных пунктов: провалы и ямы на месте ремонта подземных инженерных коммуникаций. Вот так выглядит дорога после прокладки сетей в Бобруйске по улице Ванцетти.



Фото предоставлено читателем

Микашевичи. В столице белорусского гранита, без которого не обходится дорожное строительство во всей стране, никак не отремонтируют пешеходные дорожки к детскому саду и школе.













Минск, улица Асаналиева. Загадка от читателя: «Что появилось раньше — тротуар или фонарь?». Наша версия — сначала был проект!



Фото предоставлено читателем

В Минске по улице Беломорской, 15, возле средней школы № 76 сделали новый пешеходный переход. А про ливневку забыли.



Фото предоставлено читателем

Минск. Возле дома на проспекте газеты «Звезда», 5, обнаружена детская площадка с неопознанным объектом. По виду — качелька, но странная. И не работает: чтобы она не качалась, ее приварили к стойкам. Мы даже поинтересовались, что же это за качели? Оказалось, что они предназначены для детей — инвалидов-колясочников, но их заварили по просьбам родителей.



Фото предоставлено читателем

Фаниполь, улица Железнодорожная, 59. Люди жалуются на тротуары, дорожное покрытие, уличное освещение: «Завести ребенка в ясли-сад практически невозможно без „ковра-самолета“». А внешний вид этой территории никого не смущает? Или это часть программы по адаптации детей к фанипольской действительности?









Минск, улица Матусевича. Люди через 115.бел попросили сделать дорожку к саду № 535, мол, сплошная грязь, ходить невозможно. Что же им ответили? А вот что: «При обследовании данной территории установлено, что пешеходной связи нет, устройство новой дорожки не планируется и не является текущим ремонтом». Переводим: нет там дорожки и в проекте не было. И не будет, похоже.





Минск, улица Калиновского, остановка «Институт пограничных войск». Здесь сделали дорожку к домам № 14−20. Но «спасибо» говорить рано. У людей, оказывается, больше вопросов, чем благодарности: разве пешеходы начали ходить прямыми углами? Разве можно обойти остановку, не вступив в грязь?









Браслав, улица Садовая, 57б. Перед «Дожинками» уложили асфальт во дворе, но его уровень оказался выше уровня крыльца. Поэтому и лужа на входе.









Вот так в Слуцке сделан тротуар по улице Вокзальной. И как пишет автор фото, другой дороги к железнодорожному переходу нет. Только если по путям.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Одинцова, возле дома 79. Люди пишут, что пару лет назад, когда делали парковку детского сада, дорожку раскромсали и не восстановили.





Могилев, улица Баха. Так здесь выглядят двор и детская площадка дома № 13.









А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.