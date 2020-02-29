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Ризотто или гуакамоле. Узнайте, вы гурман или профан в еде?
Источник материала: Tut.by
Котлета по-киевски или колбаски по-могилевски с гречкой уже давно не единственное, чем можно порадовать себя в общепите. Но что же делать и как быть, если после прочтения некоторых пунктов в меню остается только гуглить названия? Редакция LADY.TUT.BY предлагает пройти тест, чтобы не только узнать, сколько в вас процентов гурмана и ресторанного критика, но и выучить новые названия блюд.
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Редакция LADY.TUT.BY предлагает пройти тест, чтобы не только узнать, сколько в вас процентов гурмана и ресторанного критика, но и выучить новые названия блюд
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