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Сегодня 80-летие отмечает Аркадий Николаевич Синьковец

29.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня 80-летие отмечает Аркадий Николаевич Синьковец

Предлагаем вашему вниманию первый материал проекта «Мои земляки», рассказывающий о жителе Уварович Аркадии Синьковце, который сегодня отмечает свое 80-летие.

Аркадий Николаевич – замечательный человек, снискавший заслуженный почет и уважение у жителей Уварович, для которых он стал своим. А ведь еще тридцать лет назад он и подумать не мог, что судьба забросит его на Будакошелевщину, а в Уваровичах его будет знать практически каждый.

Жизненный путь нашего героя весьма интересный. Будучи мальчишкой, он и мечтать не смел, что ему доведется побывать у берегов Америки, увидеть мир, а в зрелом возрасте встретить настоящую любовь и вырастить четверых детей. Родился он в 1940 году в деревне Клещевка Глусского района Могилевской области в семье простых колхозников.

– Мое детство опаленое войной, – рассказывает Аркадий Николаевич. – Отец ушел на фронт в 1941 году и пропал без вести в 1944-м. Мама одна поднимала нас с сестрой. Мы держали большое хозяйство, трудились на земле, благодаря чему и выживали, но еды все равно не хватало, не говоря уже про обувь или одежду. В памяти навсегда остался случай из детства, когда поздней осенью я отправился в школу в соседнее село за 4 километра. А когда нужно было возвращаться домой, выпал снег, укрывший землю на 10 сантиметров. А я босой. Домой бежал со всех ног, на полпути пришлось остановиться в лесу, чтобы распалить костер и согреть ноги. Видимо, Бог пожалел меня, ведь после того случая я даже не заболел.

После окончания десятилетки Аркадий Синьковец поступил в Гомельский железнодорожный техникум. Работал дежурным по станции на одной из железнодорожных станций Курской области. К слову, железнодорожником он был недолго: через три месяца его призвали в армию. Служил на Северном флоте на атомной подводной лодке К-19. Как вспоминает наш герой, это было яркое и интересное время. Для него, молодого парня из сельской глубинки, никогда не видевшего даже больших рек, увидеть морские просторы и окунуться в них было крайне удивительно. 4 года пролетели незаметно. Взвесив все за и против, молодой моряк решил остаться на сверхсрочную службу. За 11 лет он дослужился до мичмана. Много раз выходил на боевые дежурства, по два месяца находясь в плавании. Побывал у берегов Кубы и Америки, бороздил по просторам Северного Ледовитого и Атлантического океанов. И сегодня он с теплотой вспоминает то далекое время, когда зарождался атомный флот. До сих пор поддерживает связь с сослуживцами. К слову, на территории Уваровичского сельсовета есть клуб моряков, идейным вдохновителем которого является и Аркадий Николаевич.

– В общей сложности отслужил на атомном флоте 15 лет и по выслуге лет ушел на пенсию, – делится моряк-подводник. – В 37 я начинал обычную жизнь. К тому времени у меня уже была семья. Жили мы в Гомеле, я работал электромехаником во вневедомственной охране. С первой супругой жизнь не сложилась, и после 18 лет брака мы расстались. Волею случая по роду своей деятельности познакомился с хорошей женщиной Галиной Ильиничной, которая впоследствии стала не только самым дорогим и близким для меня человеком, но и настоящим единомышленником, верной и преданной спутницей, опорой и поддержкой. Видимо, наше сельское прошлое давало о себе знать, и мы, посовещавшись, решили переехать на малую родину супруги – в Уваровичи. Здесь устроились на работу, начали перестраивать отцовский дом, первыми в горпоселке открыли частный магазин. Сегодня наш торговый павильон «Аленка» в Уваровичах знает каждый житель, да и проезжающие мимо останавливаются, чтобы приобрести продукты питания.

И хотя Аркадий Николаевич уже давно официально на пенсии, ни дня в своей жизни он не сидел без дела. В свое время занимался возделыванием земли и выращиванием картофеля, потом была торговля. А сколько всего в доме он сделал своими руками! Вот и сегодня мужчина ставит перед собой цель перекрыть крышу.

Следует отметить, что Аркадия Синьковца в Уваровичах знают не только как предпринимателя, но и как щедрого, неравнодушного человека, который никогда не остается в стороне от мероприятий, проводимых в горпоселке, являясь их постоянным спонсором. Он активно помогает Уваровичскому совету ветеранов, не оставляя без внимания участников войны.

Как мне кажется, 80-летие – это своеобразный рубеж, чтобы подвести итоги сделанного. «Удалось ли вам воплотить в жизнь всё, о чем когда-то мечтали?» – интересуюсь у юбиляра.

– Мне кажется, что я состоялся как мужчина и человек, – отмечает Аркадий Николаевич. – У нас на двоих с супругой четверо прекрасных детей, которые выросли хорошими людьми и нашли свое место в жизни. Наше главное богатство – семеро внуков. Деревьев я посадил большое количество, дом построил, рядом со мной любящая и мудрая женщина. Кроме того, есть любимое дело и масса увлечений, да и планов хоть отбавляй. Пусть только здоровье не подводит, ведь хочется еще и с правнуками понянчиться.

На мой взгляд, Аркадий Николаевич – яркий пример того, каким должен быть настоящий мужчина. И кто знает, может в этом определенную роль сыграла и дата его рождения, ведь мало кому из нас выпадает родиться 29 февраля. А что по этому поводу думает сам юбиляр, читайте на 14-й странице.

Ольга МАРЦЕЛЕВА
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Теги: Гомель
 
 
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Предлагаем вашему вниманию первый материал проекта «Мои земляки», рассказывающий о жителе Уварович Аркадии Синьковце, который сегодня отмечает...
 
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