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Турция грозит перекрыть Босфор для российских военных кораблей

29.02.2020 10:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Турция рассматривает возможность закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей в ответ на атаку в сирийском Идлибе, в результате которой в четверг погибли более 30 турецких военнослужащих.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если она считает, что «находится под угрозой непосредственной военной опасности».

В четверг Турция созвала заседание Североатлантического совета НАТО. Встреча в Брюсселе станет шестым за 71 год истории НАТО случаем, когда задействуется 4-я статья Вашингтонского договора 1949 года. Она гласит, что каждое государство-член блока имеет право на проведение совещаний с партнерами, если его «безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой».

Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился за военной помощью к союзникам на Западе после авиаудара по турецкому военному конвою в Сирии. Москва отрицает участие своей боевой авиации в атаке, заявляя, что турецкие военнослужащие находились среди боевиков, позиции которых в четверг подверглись обстрелу со стороны сирийских правительственных войск.

«Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками», - заявило в пятницу Минобороны РФ.

Турецкие чиновники и Эрдоган возлагают ответственность на армию Башара Асада и воздерживался от прямых обвинений в адрес России. О том, что удар нанесли российские ВКС, в четверг сообщили The Guardian источники в Идлибе. Ту же информацию подтвердил вашингтонский корреспондент Al-Monitor, пишет finanz.ru

Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого обсудил возможность двусторонней встречи. Была «выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», а также «акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции», сообщила пресс-служба Кремля.

В пятницу два российских фрегата, оснащенные ракетным комплексом "Калибр-НК", прошли пролив Дарданеллы, чтобы присоединиться к группировке военно-морских сил РФ в Средиземном море, сообщил ТАСС со ссылкой на Черноморский флот.
 
 
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Турция рассматривает возможность закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей в ответ на атаку в сирийском Идлибе, в результате...
 
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