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Стало известно, зачем установлены палатки во дворе Минской инфекционной больницы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В пресс-службе Министерства здравоохранения объяснили, зачем во дворе Минской инфекционной больницы были установлены палатки.
Как
«Уважаемые минчане и гости столицы – не волнуйтесь! Палатки во дворе Минской инфекционной больницы поставлены на возможную перспективу. Санитарно-эпидемические нормы обязывают нас обеспечивать меры безопасности личного состава», – говорится в сообщении.
Уточняется, что палатки ставили подразделения МЧС.
Напомним, 28 февраля стало известно, что в Беларуси был зарегистрирован первый завозной случай коронавируса.
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Новости Беларуси. В пресс-службе Министерства здравоохранения объяснили, зачем во дворе Минской инфекционной больницы были установлены палатки. Как сообщает...
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