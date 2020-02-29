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Стало известно, зачем установлены палатки во дворе Минской инфекционной больницы

29.02.2020 10:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В пресс-службе Министерства здравоохранения объяснили, зачем во дворе Минской инфекционной больницы были установлены палатки. 

Как сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Ванина, палатки нужны в качестве мер предосторожности. В случае возникновения необходимости медики должны получить правильную экипировку, а также они должны быть готовы работать посменно. 

«Уважаемые минчане и гости столицы – не волнуйтесь! Палатки во дворе Минской инфекционной больницы поставлены на возможную перспективу. Санитарно-эпидемические нормы обязывают нас обеспечивать меры безопасности личного состава», – говорится в сообщении. 

Уточняется, что палатки ставили подразделения МЧС. 

Напомним, 28 февраля стало известно, что в Беларуси был зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. 

Он был обнаружен у 20-летнего студента – подробнее здесь

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Новости Беларуси. В пресс-службе Министерства здравоохранения объяснили, зачем во дворе Минской инфекционной больницы были установлены палатки.  Как сообщает...
 
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