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Видеофакт: как работает китайская дорожная полиция на КПП в условиях эпидемии коронавируса
Источник материала: Партизан
Как действует китайская дорожная полиция, если подозревает у человека коронавирус.
Когда дело касается чего-то масштабного, жители Китая славятся слаженностью действий и скоростью работы. На видеозаписи показано, как отработаны действия полицейских при задержании человека, у которого подозревают коронавирус.
Видеозапись была
Затем водителя просят выйти из автомобиля, и люди в специальных защитных костюмах задерживают мужчину. Место происшествия и защитные костюмы сразу же дезинфицируются.
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Как действует китайская дорожная полиция, если подозревает у человека коронавирус.
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