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Видеофакт: как работает китайская дорожная полиция на КПП в условиях эпидемии коронавируса

29.02.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как действует китайская дорожная полиция, если подозревает у человека коронавирус.


Когда дело касается чего-то масштабного, жители Китая славятся слаженностью действий и скоростью работы. На видеозаписи показано, как отработаны действия полицейских при задержании человека, у которого подозревают коронавирус.


Видеозапись была опубликована Telegram-каналом "ИНТЕРЕСНО МНЕ _ ВВВЛК". Для начала стоит отметить, что все, кто близко подходит к водителю, одеты в защитные костюмы и маски. Сначала водителя проверяют с помощью тепловизора. Если фиксируется повышение температуры, автомобиль ограждается, чтобы исключить попытку побега.

Затем водителя просят выйти из автомобиля, и люди в специальных защитных костюмах задерживают мужчину. Место происшествия и защитные костюмы сразу же дезинфицируются.
 
 
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Как действует китайская дорожная полиция, если подозревает у человека коронавирус.
 
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