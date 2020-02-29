А вы знали, что существует чемпионат живых статуй?

Источник материала: Ивьевский край

Художницу из Жлобина пригласили на всемирный чемпионат живых статуй, который проходит в Нидерландах. Модели Анны Донец уже не раз покоряли европейские площадки и участвовали в телевизионных проектах. На создание одного образа в авторской манере иногда уходит 3 месяца. Любимому делу Анна посвятила более 10 лет. Работы белорусской художницы уже оценили на фестивалях в России, Украине, Бельгии, Китае, Польше и других странах. Кроме того, её живые статуи – бессменные участники «Славянского базара в Витебске».



