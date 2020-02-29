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Больше всех в Минске зарабатывают айтишники, меньше всех — библиотекари

29.02.2020 11:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в январе 2020 года работникам в среднем начисляли 1 589,9 рубля, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении города Минска.

Там отметили, что по итогам января в столице в ряде отраслей номинальная начисленная заработная плата у сотрудников не превысила 900 рублей. Работникам библиотек, архивов, музеев и прочей деятельности в области культуры было начислено в среднем 744,6 рубля (977,3 рубля в декабре и 770,4 рубля в ноябре). Не дотянули до указанной цифры зарплаты и в сфере деятельности по уходу в специализированных учреждениях и предоставлении социальных услуг — 832,1 рубля (964,5 — в декабре и 843,8 — в ноябре). Также не порадовали в январе зарплаты работников, занятых производством текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха. Они в первый месяц года получили 860,7 рубля (в последний месяц ушедшего года — 899,6 рубля, по итогам ноября цифра равнялась 842,6 рубля).


Больше в январе зарплата была у сотрудников ИТ-компаний. В январских ведомостях у них значилась в среднем сумма 5 078,3 рубля (4 770,8 рубля в декабре и в ноябре — 4 517,9 рубля). В январе немного упали выплаты занятым в горнодобывающей промышленности: им было начислено 4 357,5 рубля (4 486,1 рубля за декабрь, за ноябрь — 4 295,2 рубля). Третью строчку среди самых высокодоходных отраслей января занимает сфера информации и связи. Сотрудники данной отрасли получили расчетные листки со средней цифрой 4 259,4 рубля, тогда как в декабре — 4 085,5 рубля, в ноябре же — 4 517,9 рубля.

К сведению, в декабре 2019 года средняя начисленная зарплата минчан составляла 1 734,5 рубля.

Напомним, номинальная начисленная среднемесячная зарплата определяется специалистами статистики путем деления начисленной заработной платы на численность работников и на количество месяцев в периоде. Она включает в себя обязательный страховой взнос работника и подоходный налог. Взносы работодателей на социальное страхование сотрудников не включаются в среднюю заработную плату.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в январе 2020 года работникам в среднем начисляли 1 589,9 рубля, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении...
 
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