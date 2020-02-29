Беларусь на Евровидении 2020 представит VAL

Источник материала: Ежедневник

Победителями национального отбора конкурса «Евровидение 2020» стал дуэт VAL, в составе Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. Именно они и представят Беларусь на 65-м конкурс песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды).

Как сообщает БЕЛТА, в финал национального отбора прошли 12 исполнителей. Дуэт VAL набрал наибольшее количество баллов из всех участников. Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич исполнили композицию на белорусском языке "Да вiдна", получив за нее 20 баллов из 24 возможных.

Напомним, что "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 12-16 мая. VAL выступит в первом полуфинале, который состоится 12 мая.