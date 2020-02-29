ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь на Евровидении 2020 представит VAL

29.02.2020 11:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Победителями национального отбора конкурса «Евровидение 2020» стал дуэт VAL, в составе Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. Именно они и представят Беларусь на 65-м конкурс песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды).

Как сообщает БЕЛТА, в финал национального отбора прошли 12 исполнителей. Дуэт VAL набрал наибольшее количество баллов из всех участников. Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич исполнили композицию на белорусском языке "Да вiдна", получив за нее 20 баллов из 24 возможных.

Напомним, что "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 12-16 мая. VAL выступит в первом полуфинале, который состоится 12 мая.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победителями национального отбора конкурса «Евровидение 2020» стал дуэт VAL, в составе Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. Именно они и представят Беларусь на...
 
Новости дня
Новости разные
 
1 сакавіка – Масленіца. Ужо вядома праграма свята
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика