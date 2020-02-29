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БГК имени Мешкова завершит сезон Лиги чемпионов встречей с "Порту"

29.02.2020 11:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня завершит групповой этап Лиги чемпионов домашним матчем с португальским "Порту". Встреча на паркете спорткомплекса "Виктория" начнется в 19.30, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова завершит сезон Лиги чемпионов встречей с "Порту"

Для обоих соперников сегодняшний поединок не имеет принципиального значения. В предыдущем туре португальский чемпион обыграл на своей площадке северомакедонский "Вардар" из Скопье (30:22) и впервые в истории обеспечил себе выход в плей-офф главного континентального турнира. Брестчане также на своей арене одержали красивую викторию над победителем предварительной группы В немецким "Килем" (33:30), но победа португальцев перечеркнула последние надежды чемпионов Беларуси на попадание в 1/8 финала ЛЧ. В первом круге нынешнего турнира гандболисты "Порту" обыграли БГК у себя дома с результатом 27:25.

Также сегодня в группе В пройдут еще три матча 14-го тура: "Мотор" (Запорожье, Украина) - "Веспрем" (Венгрия), "Виве" (Кельце, Польша) - "Киль", "Вардар" - "Монпелье" (Франция).

Перед заключительными матчами турнирное положение в группе В таково: "Киль" - 20 очков, "Веспрем" - 18, "Виве" - 16, "Монпелье" - 15, "Порту" - 12, "Вардар" - 11, БГК имени Мешкова - 8, "Мотор" - 4.

Положение в группе А: "Барселона" (Испания) - 24 (13 матчей), "Пик" (Венгрия) - 20 (13), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 20 (13), "Фленсбург" (Германия) - 15 (14), "Ольборг" (Дания) - 13 (13), "Целе" (Словения) - 6 (14), "Загреб" - 5 (13), "Эльверум" (Норвегия) - 3 (13).

В плей-офф чемпионской Лиги выходят по шесть лучших команд из двух элитных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места в группах А и В, а также две лучшие дружины из предварительных групп С и D проведут встречи 1/8 финала.

 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня завершит групповой этап Лиги чемпионов домашним матчем с португальским "Порту". Встреча на паркете...
 
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