Как в Пинске готовятся к встрече с коронавирусом

Источник материала: Виртуальный Брест

Подготовлено место для изоляции людей, контактировавших с носителями вируса, в больницах отменены плановые госпитализации.





Фото иллюстрационное

По информации Медиа-Полесья, в инфекционной больнице в агрогородке Молотковичи освободят боксированное отделение для пациентов, вступавших в контакт с заражёнными коронавирусом людьми. Там будут находиться пинчане и жители прилегающих районов.

Больных жителей Пинщины с признаками заражения коронавирусом будут госпитализировать только в Брестскую инфекционную больницу.

С сегодняшнего дня в пинских больницах вводится масочный режим, прекращается плановая госпитализация и плановое оперативное лечение пациентов.

По информации портала tut.by из-за нестабильной ситуации по острым респираторным инфекциям все больницы Брестской области с 29 февраля перестанут принимать пациентов на плановую госпитализацию, также будет ограничено посещение пациентов родственниками и знакомыми.