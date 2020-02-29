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Как в Пинске готовятся к встрече с коронавирусом
29.02.2020 11:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Подготовлено место для изоляции людей, контактировавших с носителями вируса, в больницах отменены плановые госпитализации.
Фото иллюстрационное
По информации Медиа-Полесья, в инфекционной больнице в агрогородке Молотковичи освободят боксированное отделение для пациентов, вступавших в контакт с заражёнными коронавирусом людьми. Там будут находиться пинчане и жители прилегающих районов.
Больных жителей Пинщины с признаками заражения коронавирусом будут госпитализировать только в Брестскую инфекционную больницу.
С сегодняшнего дня в пинских больницах вводится масочный режим, прекращается плановая госпитализация и плановое оперативное лечение пациентов.
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Подготовлено место для изоляции людей, контактировавших с носителями вируса, в больницах отменены плановые госпитализации. Фото иллюстрационное По информации...
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