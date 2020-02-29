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За чертой бедности находится больше 450 тысяч белорусов. В каких регионах больше всего бедняков

29.02.2020 11:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси за чертой бедности находится 4,8% населения. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в четвертом квартале 2019 года. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих людей были ниже бюджета прожиточного минимума. Этот показатель с 1 ноября вырос почти до 232 рублей, а с 1 февраля этого года — почти на 242 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто чаще всего оказывается за чертой бедности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

Согласно переписи населения в 2019 году, в Беларуси Минске — больше. Первые итоги переписи населения — 2019">проживает 9 миллионов 413 тысячи 446 человек. Получается, что за чертой бедности находилось почти 452 тысячи человек.

Выше всего уровень малообеспеченности населения в Брестской области (6,9%), следом расположились Гомельская (6,7%), Витебская (6,5%) и Могилевская (6,4%). В Минской области этот показатель составляет 3,9%, Гродненской — 3,7%, в Минске — 0,9%.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси за чертой бедности находится 4,8% населения. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в четвертом...
 
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