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За чертой бедности находится больше 450 тысяч белорусов. В каких регионах больше всего бедняков
Источник материала: Tut.by
В Беларуси за чертой бедности находится 4,8% населения. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в четвертом квартале 2019 года. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих людей были ниже бюджета прожиточного минимума. Этот показатель
Согласно переписи населения в 2019 году, в Беларуси Минске — больше. Первые итоги переписи населения — 2019">проживает 9 миллионов 413 тысячи 446 человек. Получается, что за чертой бедности находилось почти 452 тысячи человек.
Выше всего уровень малообеспеченности населения в Брестской области (6,9%), следом расположились Гомельская (6,7%), Витебская (6,5%) и Могилевская (6,4%). В Минской области этот показатель составляет 3,9%, Гродненской — 3,7%, в Минске — 0,9%.
На проблему малообеспеченных ранее
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В Беларуси за чертой бедности находится 4,8% населения. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в четвертом...
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