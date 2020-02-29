Беларусь выбрала, кого отправит на «Евровидение-2020». Ну что, достойно?

Источник материала: KYKY

Беларусь на «Евровидении-2020» представит группа Val, пишет TUT.by. Этот коллектив в сумме набрал наибольшее количество баллов от зрителей и жюри. Также на победу претендовали еще 11 исполнителей, которые выступили в павильоне «Беларусьфильма». Именно там состоялся финал нацотбора.

Молодая группа Val – дуэт Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. На конкурс они поедут с песней на беларуском «Да вiдна».

Оба участника группы встретились в 2016 году и с тех пор вместе пишут музыку. Валерия училась в колледже искусств, продолжала образование в Институте культуры. С 18 лет девушка работала в оркестре Михаила Финберга. В 2015-м победила на «Славянском базаре», в 2017-м участвовала в украинском шоу «Голос країни». Владислав же известен как музыкант и саунд-продюсер. Конкурсную песню «Да вiдна» они создали сами.

В этом году «Евровидение» пройдет в нидерландском Роттердаме. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, финал – на 16 мая. Представители Беларуси выступят в первом полуфинале. Только важный нюанс: участие в конкурсе (создание фонограммы и аранжировки, постановка номера, создание сценических костюмов) оплачиваются продюсерами и (или) самими исполнителями.