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«После школы иду в салон красоты». Как школьница Аня из райцентра работает мастером по маникюру

29.02.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ане Шумских из Молодечно всего 16 лет, но она уже три года — мастер по маникюру. Недавно официально трудоустроилась в салон красоты: ее работы заметили в социальной сети и пригласили на собеседование. Посменно после школы Аня меняет учебники на маникюрные инструменты, обедает, садится в автобус и едет на работу. Как «работающий подросток» успевает учиться на 9, ходить в спортзал, делать уроки, ездить на курсы в столицу, заниматься онлайн — готовиться к поступлению. Девушка рассказала, почему спешит работать, зарабатывать и как все успевает.


Отказали в услуге — стала сама себе мастером

В 14.50 мы встречаем Аню у школы, она забирает брата-первоклашку и ведет в дом напротив: живет рядом. Она оставляет все ненужное дома, скидывает спортивную форму, быстро кушает и спешит к своим клиентам, куда обычно добирается на автобусе, время в пути — 15 минут. Успевает.

— Основные знания я получаю, внимательно слушая в школе, — рассказывает Аня. — Уроки делаю быстро, приходя с работы в 8−9 часов. В это время большинство подростков садятся за учебники, не только я. И работаю же не каждый день, хотя хотела бы каждый.


Салон красоты «Эвенталь», где работает школьница, находится в оживленном центре Молодечно — в здании бывшего швейного ателье «Березка». В трех просторных комнатах работа кипит: мастер-бровист моделирует брови, парикмахер — в ожидании клиента. Аня подготавливает свой отдельный столик к работе, выкладывает из школьной сумки две пары ножниц, фрезы, пушер и аппарат для обработки ногтей. Все стерилизует. Надевает фартук, перчатки и маску, приступает к работе.

Сегодня у Ани только один клиент. Обычно в день по два-четыре человека. Отмечу, что к девушке я пришла уже во второй раз. Ее работа — долговременное покрытие гелем — сделана качественно и носится долго.


— Ань, как так получилось, что ты стала мастером по маникюру?

— Мне было 13, когда я захотела сделать себе покрытие ногтей гелем, как у мамы. Но мне сказали: «Пластина не сформирована, еще делать рано, накрасим обычным лаком». Я расстроилась и разозлилась. Как так? Все делают, а мне нельзя. Тогда я попросила маму купить мне набор для работы, сказала ей: «Научусь, будешь и ты экономить!». Так и вышло. Она мой первый и постоянный клиент. Я выбрала нужный материал, она купила: гель-лаки, базу, топ. Машинка появилась позже.


— Первые клиенты — мама и подружка. Сделала я им маникюр очень плохо. И только через год постоянных тренировок у меня стало получаться, наработала навык, тренировалась на себе. Потом появились клиенты, которые уже за работу мне платили. Все шло как-то спонтанно. Я работала дома, вела свой инстаграм, выкладывала свои фоточки. И мне пришло сообщение: а не хотите ли работать у нас? И я подумала: а почему бы и да?! Прошла собеседование, стажировку и принесла трудовую книжку.

— Я искала замену женщине-мастеру, уходящей в декрет, — рассказывает директор салона красоты Юлия Пономарева. — Увидела отличные работы в Сети, пригласила на встречу. Аня мне говорит: я вам не подойду, я маленькая. Оказалось — школьница. Меня это не смутило. Ведь по законодательству нашей страны официально можно работать с 16 лет. У Ани море энтузиазма. Она с радостью проходит марафоны и курсы. Изучает новые техники, развивается в профессии. Всегда позитивная. Таких клиенты любят. За пару месяцев она уже успела наработать свою клиентуру. Отлично проявила себя на стажировке, и с 1 февраля официально является частью нашей команды.

— Вы не услышите от меня драматической истории, как девочка была вынуждена идти зарабатывать, чтобы выжить. Мне всегда родители давали карманные деньги, как и большинству. Дают 10 рублей, а я хотела в два раза больше. Как мне получить это большее? Просить или придумать способ, как заработать самой?


— Какая у тебя зарплата в месяц, если можно отвечать?

— Пока что не более 300 рублей в месяц в салоне и до 100 рублей дома. Мне хватает. Будет больше времени — будет больше денег. Мне не нужно ходить и просить деньги у мамы и папы на что-то. Я могу их заработать сама. Вот сейчас хочу, к примеру, получить права и сделать кератиновое выпрямление волос. Это дорого. Но я могу насобирать.


«Родители научили стремиться к лучшему»

Аня рассказывает, что ее отец — предприниматель с ветеринарным образованием. «Он с утра до вечера в бизнесе. Мама по профессии товаровед, долго была в декрете, сейчас получает новую профессию. Мама с папой показали мне, как надо учиться, как надо работать. У папы золотая медаль, у мамы — серебряная, и я иду на золотую, — говорит Аня. — Маме огромное спасибо. Она всегда любую штуку, которую я придумывала, поддерживала. Говорит: делай, если тебе это нравится. Если бы после 9 класса я пошла на стройку, она бы меня просто спросила: а почему ты так решила? Папа тоже «за».

По мнению Ани, дети от родителей ждут отзывчивости: «чтобы не навязывали свою точку зрения, дали возможность развить самостоятельность, обеспечили материально — дали старт, уважали выбор». «Когда ребенок будет чувствовать поддержку и заботу, я думаю, он будет счастлив. И самое важное для них — это родительский пример. Потому что некоторые только требуют от детей быть лучшими… а сами…» — рассуждает Аня.


Заместитель директора в 14 лет

Во время интервью Аня удивляет: в 14 лет работала помощником директора в строительной компании, пришла по объявлению.

— Вообще, я очень хотела раздавать флайеры, как и мои друзья, — вспоминает Аня. — Но меня не взяли — маленькая. Тогда я стала ежедневно искать выход — листать объявления о работе. И наткнулась на «заместитель директора».

— Не смутила должность? Или это уверенность в себе?

— Просто я прочитала требования к кандидату: сосредоточенность, ответственность, целеустремленность. Поняла, что разбираюсь. Нужно работать с социальными сетями, обложками для маркетинг-кита, создавать презентации и так далее. Обычная белорусская семья — два директора (муж и жена) создали строительную компанию. И они проходили какой-то бизнес-тренинг, и им нужно было как-то апгрейдить свое дело.

— К сожалению, проработала у них всего неделю, где заработала свой первый неденоминированный миллион. Создавала онлайн-презентации кирпичей, шифера, создала странички в социальных сетях, наполнила их. Прошла неделя, и мне нужно было уехать в оздоровительный лагерь.

— Это весело звучит: я заработала в 14 свой первый миллион, но моя карьера прервалась. Причина — «пионерский лагерь»…

— Так и было (смеется). Летние каникулы, школьный лагерь, турслет. Все как у детей. Ну или не все.


Прошлым летом Аня устроилась на 10 дней сборщицей клубники в агрогородке Олехновичи к частному предпринимателю.

— Я поехала за подружкой, она была уже в теме, — вспоминает Аня. — От рассвета до заката, не разгибая спины, мы пахали — с пяти утра. За 10 дней — 300 рублей. Как-то быстро пролетели эти дни, и я оказалась с такой крупной суммой денег. Потратила на одноразовые пилочки, на лучшие материалы для дома — все для комфорта клиентов.

— А успеваешь кроме работы и учебы заниматься каким-то хобби?

— Мое хобби стало работой и приносит деньги. И всю жизнь занимаюсь спортом, раньше — волейболом. Сейчас с друзьями покупаю себе абонемент и хожу в тренажерный зал, когда есть форточки между учебой и работой.

— А кто знает в школе, что ты работаешь в салоне?

— Те же люди, кто знает, что я ногтями занимаюсь. Про это не распространяюсь, — рассказывает Аня. — Балл у меня хороший — учусь на 9−10. У меня, как и у всех, есть выбор: делать уроки, смотреть сериалы, сидеть в социальных сетях, гулять на улице или работать. Я выбираю последнее. Где я еще столько разных людей узнаю и услышу? Мне действительно интересно то, что я делаю, и за это мне еще и платят. Я люблю поддержать разговор с клиентами. Поход к мастеру можно сравнить с походом к психологу. Если этот мастер, конечно, не сильно устал.

Аня говорит, что ей неинтересны тусовки и дискотеки, где есть алкоголь.

— Я больше домашняя. Свою зарплату трачу на комфортную подростковую жизнь: хожу в кафе с друзьями, ем пиццу, пью кофе, трачу на косметику, спортзал, на материалы для работы. В этом году наполовину с мамой купили мне зимнюю куртку. Хотя могла осилить и сама. Ну и по мелочи покупаю девочковое.

— Про самостоятельность. Скажи, а кто должен платить в кафе по чеку — парень или девушка?

— Если за меня заплатит молодой человек, то — ок. Если он предложит разделить чек, то тоже ок. Я не принцесска, чтобы сидеть и ждать с моря погоды, и думать, что если я девочка, то мне должны — нет. Я за легкость в общении. Я вот как парень. С девочками мне общаться сложнее, парни как-то логичнее, я их понимаю. А женское нытье и слезы: меня парень бросил. Брр…

— Многие ноют, что нет времени и мотивации. А ты все успеваешь. Как?

— Я однажды увидела фразу: если хочешь жить так, как никогда не жил, делай то, что никогда не делал. Если очень хочешь изменить свою жизнь, найдутся и время, и мотивация, и возможности. Надо работать над желанием.


«Цель — не материальное, а желание быть очень занятой и заниматься любимым делом»

Свое будущее Аня связывает с медициной.

— Если я поступлю на врача, то я открою свою клинику. Я понимаю, что это можно сделать и без медицинского образования. Но лучший бизнесмен начинает с низов. У меня отлично идет химия и биология. Раз в месяц езжу на курсы по подготовке к ЦТ в столицу, в остальное время прохожу задания онлайн.

Девушка говорит, что врач как профессия ей очень нравится: косметолог, гинеколог, стоматолог.

— Но отталкивает отношение врачей в поликлинике к больным, и больных — к врачам. Люди приходят за рецептом, но сами себя лечат, ибо знают, как им лучше. А врачи даже глаз не поднимают, чтобы установить с больным контакт. А это очень важно. И у меня внутри диссонанс. С одной стороны — хочу, с другой — могу потратить 6 лет жизни и потом разочароваться на распределении.


— Вижу себя уже в ближайшем будущем такой успешной девушкой, которая с утра до вечера занята интересной работой. Она на своей машине, со своей квартирой. Все остальное — это инструменты для достижения этой цели. Но цель — не материальное, а желание быть очень занятой и заниматься любимым делом. С ним сейчас определяюсь.

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Ане Шумских из Молодечно всего 16 лет, но она уже три года - мастер по маникюру. Недавно официально трудоустроилась в салон красоты: ее работы заметили в социальной...
 
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