В Минздраве заверили, что нет запрета на посещение больниц

"В Минске с сегодняшнего дня вводится масочный режим в организациях здравоохранения и при этом это не классический карантин, потому что посещения мы не запрещаем, мы просто персонал предупреждаем, что нужно использовать средства безопасности",- пояснил министр.

Караник отметил, что режим ограничения посещений действует лишь в инфекционных отделениях больниц. В остальных же действуют стандартные правила посещений, ограничения на которые Минздрав не вводил.

Также глава ведомства отметил, что не видит смысла отмене плановых госпитализаций в связи с появлением в Беларуси коронавируса. Он заверил, что все медучреждения работают в штатном режиме.



Исключение составляет лишь больница в Бресте , куда была госпитализирована семья с подозрением на коронавирус. В этом лечебном заведении введен режим повышенной готовности.

"Этот режим подразумевает минимизацию плановых госпитализаций в инфекционное отделение, это один из вариантов работы",- пояснил Караник.

В то же время, он отметил, что после получения вторых и третьих отрицательных тестов находящихся там пациентов на коронавирус данный режим работы будет отменен.





Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал журналистам в пятницу, что в стране хоть и проводится много мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, однако режим карантина в больницах никто не вводил, и навещать пациентов по-прежнему можно.





"В Минске с сегодняшнего дня вводится масочный режим в организациях здравоохранения и при этом это не классический карантин, потому что посещения мы не запрещаем, мы просто персонал предупреждаем, что нужно использовать средства безопасности",- пояснил министр.





Караник отметил, что режим ограничения посещений действует лишь в инфекционных отделениях больниц. В остальных же действуют стандартные правила посещений, ограничения на которые Минздрав не вводил.





Также глава ведомства отметил, что не видит смысла отмене плановых госпитализаций в связи с появлением в Беларуси коронавируса. Он заверил, что все медучреждения работают в штатном режиме.





Исключение составляет лишь больница в Бресте, куда была госпитализирована семья с подозрением на коронавирус. В этом лечебном заведении введен режим повышенной готовности.





"Этот режим подразумевает минимизацию плановых госпитализаций в инфекционное отделение, это один из вариантов работы",- пояснил Караник.





В то же время, он отметил, что после получения вторых и третьих отрицательных тестов находящихся там пациентов на коронавирус данный режим работы будет отменен.



