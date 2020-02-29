Вблизи д. Студёнка Мирского сельсовета горела трава. Штраф за сухопал составляет более 1 000 рублей

Источник материала: Полымя

С наступлением первых теплых дней дачники и сельские жители стремятся навести порядок, сжигая прошлогодние листья и мусор. Стоит помнить, что сухостой – легкогорючий материал и способен вспыхнуть даже от небольшой искры. А при незначительном ветре огонь быстро распространяется на огромные территории, приводя к возгоранию жилых домов и хозпостроек.





На минувших выходных кореличские спасатели столкнулись с подобной попыткой навести порядок на поле вблизи д. Студёнка Мирского сельсовета. Как итог – 1,9 га земли охвачено огнем, тушить которые пришлось не только нашим спасателям, но и их столбцовским коллегам, а также работникам птицефабрики «Красноармейская». Виновное лицо не установлено.

Спасатели напоминают, что выжигать сухую растительность категорически запрещено. Минимальная сумма штрафа 270 белорусских рублей, а максимальная – более 1 000 руб.

Если вы решили навести порядок на приусадебном участке, а без сжигания прошлогодних листьев, травы и прочего мусора не обойтись, выберите площадку так, чтобы исключить пожар. Делать это следует в безветренную погоду. Расстояние до строений должно быть не менее 10 метров, от лесного массива – 20 метров, а от стогов соломы и сена – не менее 30 метров. Постоянно следите за огнем, держите под рукой лопату, огнетушитель или ведро с водой. После окончания сжигания мусора, горящие материалы следует потушить до полного прекращения тления.

Подготовила Елизавета АЙКЯН