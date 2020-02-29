Жители Могилёвской области воровали цепи с оград на кладбище

Установлено, что к преступлениям причастны 40-летний и 56-летний жители Славгорода. Они украли цепей с 20 кладбищ на 9,5 тысячи рублей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Анастасию Лавринович.

Следователи осмотрели места происшествий и провели обыски по месту жительства обвиняемых. Для возмещения причиненного ущерба на имущество мужчин наложен арест.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц). Обвиняемые заключены под стражу.

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