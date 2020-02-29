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Жители Могилёвской области воровали цепи с оград на кладбище

29.02.2020 11:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жители Могилёвской области воровали цепи с оград на кладбище
УВД Могилёвского облисполкома

Установлено, что к преступлениям причастны 40-летний и 56-летний жители Славгорода. Они украли цепей с 20 кладбищ на 9,5 тысячи рублей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Анастасию Лавринович.

Следователи осмотрели места происшествий и провели обыски по месту жительства обвиняемых. Для возмещения причиненного ущерба на имущество мужчин наложен арест.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц). Обвиняемые заключены под стражу. 

Жители Могилёвской области воровали цепи с оград на кладбище
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С сентября по декабрь 2019 года двое мужчин совершили серию краж на кладбищах в Быховском, Чаусском, Могилевском и Славгородском районах.
 
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