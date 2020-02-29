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Жители Могилёвской области воровали цепи с оград на кладбище
29.02.2020 11:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Установлено, что к преступлениям причастны 40-летний и 56-летний жители Славгорода. Они украли цепей с 20 кладбищ на 9,5 тысячи рублей, сообщает
Следователи осмотрели места происшествий и провели обыски по месту жительства обвиняемых. Для возмещения причиненного ущерба на имущество мужчин наложен арест.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц). Обвиняемые заключены под стражу.
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С сентября по декабрь 2019 года двое мужчин совершили серию краж на кладбищах в Быховском, Чаусском, Могилевском и Славгородском районах.
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