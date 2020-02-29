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Среди победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020 есть и представители Пинска
29.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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Среди победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020 есть и представители Пинска
> В Барановичах 25-28 февраля прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020 среди учащихся, студентов и молодых рабочих Брестской...
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