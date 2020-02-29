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Среди победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020 есть и представители Пинска

29.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Среди победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020 есть и представители Пинска
В Барановичах 25-28 февраля прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020 среди учащихся, студентов и молодых рабочих Брестской области, которые соревновались по 23 компетенциям.

 

Как сообщает газета «Наш край», за победу в различных компетенциях золотые медали и подарки от отраслевых профсоюзов были вручены в том числе и представителям Пинска:

 

  • Анне Соколовой из Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» (дошкольное образование);
  • Анастасии Фисюк из Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» (начальное образование);
  • Екатерине Лазько из Пинского медицинского колледжа (прикладная эстетика).


Среди победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020 есть и представители Пинска
Кроме того, отличившимся участникам конкурса были вручены серебряные и бронзовые медали, а также сертификаты участников.

 
 
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> В Барановичах 25-28 февраля прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020 среди учащихся, студентов и молодых рабочих Брестской...
 
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