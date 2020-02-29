Среди победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020 есть и представители Пинска

Источник материала: Полесская правда



В Барановичах 25-28 февраля прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2020 среди учащихся, студентов и молодых рабочих Брестской области, которые соревновались по 23 компетенциям.

Как сообщает газета «Наш край» , за победу в различных компетенциях золотые медали и подарки от отраслевых профсоюзов были вручены в том числе и представителям Пинска:

Анне Соколовой из Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» (дошкольное образование);

из Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» (дошкольное образование); Анастасии Фисюк из Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» (начальное образование);

из Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» (начальное образование); Екатерине Лазько из Пинского медицинского колледжа (прикладная эстетика).





Кроме того, отличившимся участникам конкурса были вручены серебряные и бронзовые медали, а также сертификаты участников.