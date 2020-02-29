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«Думала, что это сон». Блогер рассказала о смерти трёх человек в банном комплексе Москвы
Источник материала: СТВ
Новости России. В Москве три человека погибли после вечеринки в банном комплексе, во время которой в бассейн было засыпано 25 кг сухого льда.
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Высыпав его в бассейн, люди прыгнули в воду. Вскоре четыре человека почувствовали недомогание. Двое погибли сразу, третий умер в больнице. Из-за возникшей в бассейне химической реакции погибшие получили отравление и химические ожоги.
Диденко на своей странице в Instagram подтвердила произошедшее.
«Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры. Я вчера не верила в происходящее, думала, что это сон», –
Как
Допрошены сотрудники банного комплекса, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
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Новости России. В Москве три человека погибли после вечеринки в банном комплексе, во время которой в бассейн было засыпано 25 кг сухого льда. По информации РИА...
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