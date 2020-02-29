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«Думала, что это сон». Блогер рассказала о смерти трёх человек в банном комплексе Москвы

29.02.2020 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве три человека погибли после вечеринки в банном комплексе, во время которой в бассейн было засыпано 25 кг сухого льда. 

По информации РИА Новости, в бане 18 человек праздновали день рождения блогера Екатерины Диденко. В какой-то момент компании показалось, что вода в бассейне слишком тёплая, поэтому праздновавшие заказали сухой лёд. 

Высыпав его в бассейн, люди прыгнули в воду. Вскоре четыре человека почувствовали недомогание. Двое погибли сразу, третий умер в больнице. Из-за возникшей в бассейне химической реакции погибшие получили отравление и химические ожоги. 

Диденко на своей странице в Instagram подтвердила произошедшее. 

«Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры. Я вчера не верила в происходящее, думала, что это сон», – сказала блогер в ролике, который опубликовала в Stories. 

Как сообщает ГСУ СК России по Москве, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». 

Допрошены сотрудники банного комплекса, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. 

Люди в материале: Екатерина Диденко

 
 
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Новости России. В Москве три человека погибли после вечеринки в банном комплексе, во время которой в бассейн было засыпано 25 кг сухого льда.  По информации РИА...
 
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