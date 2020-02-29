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Раскрыто число разыскиваемых фигурантов дела о гибели псковских десантников
Источник материала: Партизан
По делу о гибели в Чечне псковских десантников 20 лет назад до сих пор находятся в розыске пять человек. Об этом в субботу, 29 февраля, «Ленте.ру»
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
По данным ведомства, более 40 человек в настоящее время проверяют на причастность к преступлению. Действиям подозреваемых будет дана оценка по результатам собранных доказательств.
Как двадцать лет назад в Чечне погибли 84 десантника: история героизма и предательства
14 января сообщалось, что адвокаты обвиняемых по делу о нападении на псковских десантников Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева уличили свидетеля обвинения Александра Малофеева во лжи.
СКР считает, что 29 февраля 2000 года Дудиев и Донашев в составе вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт. Наступление было осуществлено с трех сторон, при этом в военнослужащих прицельно стреляли из автоматов Калашникова.
В ходе многочасового боя 84 десантника погибли, в живых остались только четверо. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя России, причем 21 — посмертно. Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.
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По делу о гибели в Чечне псковских десантников 20 лет назад до сих пор находятся в розыске пять человек. Об этом в субботу, 29 февраля, «Ленте.ру» сообщили в...
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