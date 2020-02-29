Заразившийся коронавирусом студент в Беларуси чувствует себя нормально

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самочувствие хорошее. В Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пациента, у которого обнаружен коронавирус. Это студент Национального технического университета, вернувшийся из Ирана. Он находится под наблюдением врачей . Болезнь протекает без клинических симптомов, передает телеканал «МИР 24».

«Он чувствует себя абсолютно нормально. Как и те граждане, которые находились с ним в наиболее плотном контакте. У них тоже никаких проявлений. Гражданин Ирана, вроде бы, сделал в своем телеграм-канале объявление, что чувствует себя здоровым. Данные лабораторных тестов свидетельствуют о том, что у него выявлены РНК вируса. Это может говорить и о носительстве и о том, что человек находится в состоянии после болезни. Лечение ему пока не проводится, идет оценка его состояния», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

Молодой человек прилетел в Минск 22 февраля рейсом из Баку. Через пять дней его госпитализировали в городскую инфекционную больницу. Там же находятся его девушка и родственники. Обследование в больнице проходят 26 одногруппников и 7 преподавателей.

Решается вопрос о проверке состояния здоровья пассажиров и пилотов, летевших вместе с заболевшим. Данные о них уже предоставила авиакомпания. После информации о пациенте с коронавирусом в республике начался ажиотаж. Люди скупают маски, порядка 70 тысяч марлевых повязок приобрели только жители Минска.