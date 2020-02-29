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Заразившийся коронавирусом студент в Беларуси чувствует себя нормально

29.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самочувствие хорошее. В Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пациента, у которого обнаружен коронавирус. Это студент Национального технического университета, вернувшийся из Ирана. Он находится под наблюдением врачей. Болезнь протекает без клинических симптомов, передает телеканал «МИР 24».

«Он чувствует себя абсолютно нормально. Как и те граждане, которые находились с ним в наиболее плотном контакте. У них тоже никаких проявлений. Гражданин Ирана, вроде бы, сделал в своем телеграм-канале объявление, что чувствует себя здоровым. Данные лабораторных тестов свидетельствуют о том, что у него выявлены РНК вируса. Это может говорить и о носительстве и о том, что человек находится в состоянии после болезни. Лечение ему пока не проводится, идет оценка его состояния», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

Молодой человек прилетел в Минск 22 февраля рейсом из Баку. Через пять дней его госпитализировали в городскую инфекционную больницу. Там же находятся его девушка и родственники. Обследование в больнице проходят 26 одногруппников и 7 преподавателей.

Решается вопрос о проверке состояния здоровья пассажиров и пилотов, летевших вместе с заболевшим. Данные о них уже предоставила авиакомпания. После информации о пациенте с коронавирусом в республике начался ажиотаж. Люди скупают маски, порядка 70 тысяч марлевых повязок приобрели только жители Минска.



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Теги: Минск
 
 
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Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что обследование в больнице проходят 26 одногруппников и семь преподавателей студента из Ирана.
 
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