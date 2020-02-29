ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осиповичская бизнес-“кухня” Прусакова

29.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

В течение нескольких дней ЧТУП «Прусаков» перейдет психологически важную черту: количество постоянных работников превысит круглую цифру — 100

Естественно, расширение штата происходит не без причин. Так что, земляки, готовьтесь. В марте откроется два магазина новой торговой сети: в микрорайоне улицы Черняховского и на железнодорожной станции Верейцы. Оба будут иметь одинаковое название «Корзинка». Запуском этого торгового бренда Дмитрий Прусаков решил закрепить свои позиции в осиповичской торговле.

…Бизнес — как езда на велосипеде: устойчивость достигается только при непрерывном движении вперед. Но только движения мало, еще нужен успех. А он возможен, если предприниматель ошибается не чаще, чем в одном случае из трех. Прусаков, судя по всему, умеет принимать правильные решения. Два года назад у него было шесть магазинов, на днях станет десять. Ничего такой рост! Об этом и не только недавно вели разговор с предпринимателем.

— А как же «Трявна»?

— Первоначальный план — восстановить знаковое для города кафе — оказался самонадеянным. Сегодня общепит — слишком рискованное вложение денег, так что проект законсервирован до лучших времен. А первое кафе откроем в магазине «Берёзка». Прибыль там ожидается символическая, но зато сэкономим на накладных расходах.

— Сколько рублей бережет копейка?

— Развитие бизнеса возможно в наше время только с привлечением банковских займов. Получить нужное количество денег при хорошей кредитной истории не проблема. Сложность только одна: чтобы конкурировать с крупными торговыми сетями, приходится работать с минимальной рентабельностью и максимально быстрым оборотом. Каждая денежная единица должна работать без остановки, поэтому и нужно открывать новые торговые точки. В том числе и на селе, хотя условия для торговли там специфичные. Магазин в деревне Цель — своего рода опытная площадка, на которой учимся работать с сельским населением.

— Почему появилось название «Корзинка»? Что будет после создания новой торговой сети с «Парусом», «Чайкой», «Свис-   лочью», «Крыницей»?..

— Название должно быть позитивным и что-то затрагивать в душе. Сейчас в моду входит безопасная для природы тара, а ивовую корзинку можно считать эталоном экологичности.

Уже существующие магазины свои названия не поменяют, «стандартизированными» будут только имена новых. «Корзинки» — это удобные магазины шаговой доступности с системой скидок для пенсионеров. Скидка приличная — 5% — и прозрачная: без рекламных игр и прочих маркетинговых штучек.

Некоторые из магазинов-«ветеранов» будем подтягивать до современных стандартов. В первую очередь, конечно, «Парус». Он в ближайшие месяцы расширится и перейдет на режим самообслуживания.

— Соседу «Евроопту» такой маневр вряд ли понравится. Конкурентов не принято хвалить, но, может, нарушим это неписанное джентльменское правило?

— Крупные торговые сети имеют сильную систему подготовки кадров и высочайшие стандарты производственной дисциплины. Хотел бы создать что-то близкое по эффективности, но для этого нужно самому дорасти до определенного управленческого уровня. Пока же наши магазины держатся на своих заведующих: это замечательные люди и настоящие профессионалы. Они создают атмосферу, в которой человеку комфортно в коллективе и хочется работать с максимальной отдачей. Причем — и это важно — людям с разным возрастом, уровнем образования, морально-деловыми качествами.

Такой подход результативен, но имеет свои ограничения. Так что главное, о чем сегодня приходится думать, — общая кадровая политика предприятия.

Торговля не самая престижная сфера трудоустройства, и в ней остро не хватает качественных трудовых ресурсов. Конкуренция торговых сетей сегодня идет не столько за покупателя, сколько за персонал. И победить хочется именно в последнем!

— Вы видите пределы развития ЧТУП «Прусаков»?

— В торговле продуктами пределы есть. Даже при самом благоприятном развитии событий больше, чем на пятую часть товароборота района, рассчитывать неразумно. Сегодня закрываем около 8,5%, так что о новых направлениях развития думать уже можно. Конечно, не спеша и с проработкой деталей. Есть планы приземленные, есть авантюрные: нельзя вести бизнес без известной доли риска. Среди последних — создание самобытной зоны отдыха. Место для нее есть — на берегу Осиповичского водохранилища, поблизости от дома охотника Осиповичского лесхоза. Но идеи, которая бы «выстрелила», пока нет. Если у кого-нибудь появится — готов обсудить и профинансировать.

Осиповичская бизнес-“кухня” Прусакова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение нескольких дней ЧТУП «Прусаков» перейдет психологически важную черту: количество постоянных работников превысит круглую цифру — 100 Естественно,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бочарников на последних метрах упустил бронзу ЧЕ по биатлону в Раубичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика