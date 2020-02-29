Осиповичская бизнес-“кухня” Прусакова

Источник материала: Асiповiцкi край

В течение нескольких дней ЧТУП «Прусаков» перейдет психологически важную черту: количество постоянных работников превысит круглую цифру — 100

Естественно, расширение штата происходит не без причин. Так что, земляки, готовьтесь. В марте откроется два магазина новой торговой сети: в микрорайоне улицы Черняховского и на железнодорожной станции Верейцы. Оба будут иметь одинаковое название «Корзинка». Запуском этого торгового бренда Дмитрий Прусаков решил закрепить свои позиции в осиповичской торговле.

…Бизнес — как езда на велосипеде: устойчивость достигается только при непрерывном движении вперед. Но только движения мало, еще нужен успех. А он возможен, если предприниматель ошибается не чаще, чем в одном случае из трех. Прусаков, судя по всему, умеет принимать правильные решения. Два года назад у него было шесть магазинов, на днях станет десять. Ничего такой рост! Об этом и не только недавно вели разговор с предпринимателем.

— А как же «Трявна»?

— Первоначальный план — восстановить знаковое для города кафе — оказался самонадеянным. Сегодня общепит — слишком рискованное вложение денег, так что проект законсервирован до лучших времен. А первое кафе откроем в магазине «Берёзка». Прибыль там ожидается символическая, но зато сэкономим на накладных расходах.

— Сколько рублей бережет копейка?

— Развитие бизнеса возможно в наше время только с привлечением банковских займов. Получить нужное количество денег при хорошей кредитной истории не проблема. Сложность только одна: чтобы конкурировать с крупными торговыми сетями, приходится работать с минимальной рентабельностью и максимально быстрым оборотом. Каждая денежная единица должна работать без остановки, поэтому и нужно открывать новые торговые точки. В том числе и на селе, хотя условия для торговли там специфичные. Магазин в деревне Цель — своего рода опытная площадка, на которой учимся работать с сельским населением.

— Почему появилось название «Корзинка»? Что будет после создания новой торговой сети с «Парусом», «Чайкой», «Свис- лочью», «Крыницей»?..

— Название должно быть позитивным и что-то затрагивать в душе. Сейчас в моду входит безопасная для природы тара, а ивовую корзинку можно считать эталоном экологичности.

Уже существующие магазины свои названия не поменяют, «стандартизированными» будут только имена новых. «Корзинки» — это удобные магазины шаговой доступности с системой скидок для пенсионеров. Скидка приличная — 5% — и прозрачная: без рекламных игр и прочих маркетинговых штучек.

Некоторые из магазинов-«ветеранов» будем подтягивать до современных стандартов. В первую очередь, конечно, «Парус». Он в ближайшие месяцы расширится и перейдет на режим самообслуживания.

— Соседу «Евроопту» такой маневр вряд ли понравится. Конкурентов не принято хвалить, но, может, нарушим это неписанное джентльменское правило?

— Крупные торговые сети имеют сильную систему подготовки кадров и высочайшие стандарты производственной дисциплины. Хотел бы создать что-то близкое по эффективности, но для этого нужно самому дорасти до определенного управленческого уровня. Пока же наши магазины держатся на своих заведующих: это замечательные люди и настоящие профессионалы. Они создают атмосферу, в которой человеку комфортно в коллективе и хочется работать с максимальной отдачей. Причем — и это важно — людям с разным возрастом, уровнем образования, морально-деловыми качествами.

Такой подход результативен, но имеет свои ограничения. Так что главное, о чем сегодня приходится думать, — общая кадровая политика предприятия.

Торговля не самая престижная сфера трудоустройства, и в ней остро не хватает качественных трудовых ресурсов. Конкуренция торговых сетей сегодня идет не столько за покупателя, сколько за персонал. И победить хочется именно в последнем!

— Вы видите пределы развития ЧТУП «Прусаков»?

— В торговле продуктами пределы есть. Даже при самом благоприятном развитии событий больше, чем на пятую часть товароборота района, рассчитывать неразумно. Сегодня закрываем около 8,5%, так что о новых направлениях развития думать уже можно. Конечно, не спеша и с проработкой деталей. Есть планы приземленные, есть авантюрные: нельзя вести бизнес без известной доли риска. Среди последних — создание самобытной зоны отдыха. Место для нее есть — на берегу Осиповичского водохранилища, поблизости от дома охотника Осиповичского лесхоза. Но идеи, которая бы «выстрелила», пока нет. Если у кого-нибудь появится — готов обсудить и профинансировать.



