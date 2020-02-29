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Бочарников на последних метрах упустил бронзу ЧЕ по биатлону в Раубичах

29.02.2020 13:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников на финишной прямой упустил бронзу чемпионата Европы в Раубичах.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Прямо перед финишем Бочарников (1+0) шел третьим, опережая на 1,7 секунды того самого норвежца Александра-Фьельда Андерсена (0+1), на которого белорусы писали протест после стычки с Сергеем в смешанной эстафеты.

Увы, на этот раз наш биатлонист слабо прошел последние сотни метров, пропустив не только Андерсена, но и литовца Витаутаса Стролю (0+1). В итоге Бочарников занял пятое место. Имел шансы на медали и Антон Смольский (1+1), но промахи не позволили белорусу подняться выше седьмой строчки.

Максим Воробей (2+2) стал 33-м, Виктор Кривко (1+2) — 48-м, Роман Елетнов (0+3) — 57-м, Егор Казаринов (4+3) — 84-м.

Победу же вырвал на финише россиянин Матвей Елисеев (1+0), опередивший латвийца Андрея Расторгуевса (0+1).

В воскресенье по итогам спринта пройдет гонка преследования.

 
 
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Белорусский биатлонист Сергей Бочарников на финишной прямой упустил бронзу чемпионата Европы в Раубичах.
 
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