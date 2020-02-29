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Какие блины на Масленицу любят в Беларуси, выяснили эксперты

29.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эксперты поисковой системы «Яндекс» проанализировали запросы со словом «блины» за последний год на территории Беларуси. Телеканал «МИР 24» приводит результаты.

На пятом месте запрос «блины с красной рыбой», он набрал 34 балла. На 1 балл опережают «блины с ветчиной и сыром». Тройку лидеров замыкают «блины с икрой» – 40 баллов.

На втором месте – «блины с творогом», такой запрос набрал 72 балла. Безусловный лидер – «мачанка с блинами» – 100 баллов. Это белорусское мясное блюдо с подливой очень популярно. И именно с блинами мачанка особенно вкусна.

До этого «Яндекс» подсчитал стоимость продуктов для блинов в российских городах.



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Эксперты поисковой системы «Яндекс» проанализировали запросы со словом «блины» за последний год на территории Беларуси.
 
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