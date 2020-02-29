ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три итальянских футболиста заразились коронавирусом

29.02.2020 14:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Коронавирус обнаружили у трех игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба "Пьянезе", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Первого спортсмена госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Сиене. После этого исследования показали, что еще у двух коллег заразившегося и одного сотрудника команды в организме обнаружен коронавирус. Футболисты находятся на домашнем карантине, сотрудник клуба госпитализирован.

Остальные игроки "Пьянезе", сотрудники и представители администрации, которые присутствовали на последнем матче, находятся на 15-дневном карантине.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коронавирус обнаружили у трех игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба "Пьянезе", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие блины на Масленицу любят в Беларуси, выяснили эксперты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика