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Три итальянских футболиста заразились коронавирусом
Источник материала: Партизан
Коронавирус обнаружили у трех игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба "Пьянезе", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
Первого спортсмена госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Сиене. После этого исследования показали, что еще у двух коллег заразившегося и одного сотрудника команды в организме обнаружен коронавирус. Футболисты находятся на домашнем карантине, сотрудник клуба госпитализирован.
Остальные игроки "Пьянезе", сотрудники и представители администрации, которые присутствовали на последнем матче, находятся на 15-дневном карантине.
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Коронавирус обнаружили у трех игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба "Пьянезе", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
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