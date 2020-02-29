Три итальянских футболиста заразились коронавирусом

Первого спортсмена госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Сиене. После этого исследования показали, что еще у двух коллег заразившегося и одного сотрудника команды в организме обнаружен коронавирус. Футболисты находятся на домашнем карантине, сотрудник клуба госпитализирован.





Остальные игроки "Пьянезе", сотрудники и представители администрации, которые присутствовали на последнем матче, находятся на 15-дневном карантине.







