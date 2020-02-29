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В Гродно появится новый микрорайон. Прямую линию с жителями области провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

29.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно появится новый микрорайон. Прямую линию с жителями области провел заместитель председателя облисполкома Владимир ДешкоГродно появится новый микрорайон. Прямую линию с жителями области провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко" width="599" height="363">

С начала года это самая большая по количеству звонков прямая линия руководства облисполкома с населением.

За три часа поступило более 30 обращений. Большая часть из них касалась работы жилищно-коммунальных служб. На втором месте – вопросы о ситуации на Гродненщине по коронавирусу. Встревоженные люди получили компетентный и достоверный ответ специалиста  управления здравоохранения облисполкома: ситуация под контролем, зараженных этой болезнью в регионе нет, проводятся противоэпидемические мероприятия, препятствующие распространению коронавируса.
Разъяснения даны и по вопросам строительства и ремонта жилфонда, усовершенствования городской инфраструктуры.

Гродненец, проживающий в районе частной застройки вблизи лесопарковой зоны Пышки, хотел узнать, когда будет продлеваться проспект Строителей. Владимир Дешко подтвердил, что тема для областного центра важная. Обновленный Генеральный план Гродно до 2030 года предусматривает продление на 800 метров проспекта Строителей в сторону Поповичского моста с сооружением там  кольцевой развязки. Однако прежде нужно завершить реконструкцию бывшего железнодорожного моста через Неман под автомобильный с продлением улицы Южной и выходом на М6. Затем приступят к реконструкции Румлевского и Поповичского мостов. Именно с началом реконструкции Поповичского моста будет дан старт  возведению нового микрорайона «Весенний». Это порядка 30 гектаров земли, ограниченных улицами Калиновского с севера и Весенней с юга и запада. Восточная граница будет примыкать к проспекту Строителей, продление которого также включено в план застройки.
 
Еще один звонок поступил от жителей многоэтажки по улице Щорса. Касался он принципов формирования списка первоочередных работ по капитальному ремонту жилфонда. Владимир Дешко дал заявителям подробные разъяснения.
 
Консультации получили жители региона, позвонившие на прямую линию облисполкома из Вороновского, Щучинского, Гродненского, Сморгонского, Лидского, Волковысского районов.
 
Так, жителям деревни Репля Волковысского района, которые ранее поднимали вопрос отмены автобусного сообщения с областным центром, ответили, что с 6 марта возобновится маршрут  Гродно-Репля с удобным для населения расписанием. Также  будет пересмотрено расписание движения пригородных маршрутов в Гродненском районе.
 

Другие вопросы адресованы в райисполкомы и Гродненский горисполком с визой «на контроле».

#местное самоуправление
Николай ШЛЫК
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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С начала года это самая большая по количеству звонков прямая линия руководства облисполкома с населением. За три часа поступило более 30 обращений. Большая часть из...
 
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