Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2835 человек

Источник материала: Вороновская газета

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 79 251, из них 2 835 скончались, сообщает Государственный комитет по здравоохранению страны. Более 39 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

В настоящий момент болеют 37 414 человек, из которых более 7,5 тысяч находятся в тяжелом состоянии. Еще 39 тысяч выписаны из больниц. А 2835 человек скончались.

Общее число выздоровевших (39 002 человека) впервые превысило число тех, кто находится на лечении (37 414).