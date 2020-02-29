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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2835 человек

29.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2835 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 79 251, из них 2 835 скончались, сообщает Государственный комитет по здравоохранению страны. Более 39 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
 
В настоящий момент болеют 37 414 человек, из которых более 7,5 тысяч находятся в тяжелом состоянии. Еще 39 тысяч выписаны из больниц. А 2835 человек скончались.

Общее число выздоровевших (39 002 человека) впервые превысило число тех, кто находится на лечении (37 414).

За последние сутки по всей стране были выявлены 427 новых случаев заражения. Из них 423 отмечены в провинции Хубэй. Из больниц выписали 2885 человек, из них 2492 пациента – в провинции Хубэй. Скончались 47 больных, из них 45 – в провинции Хубэй. Также зарегистрировано еще 248 случаев с подозрением на коронавирус.

 
 
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 79 251, из них 2 835 скончались, сообщает Государственный комитет по...
 
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