Коронавирусная инфекция и грипп: на что рекомендовано обращать внимание белорусским врачам

«Медицинский вестник» , семинар собрал врачей-инфекционистов, эпидемиологов, пульмонологов, терапевтов и педиатров, заведующих приемными отделениями стационаров и врачей-анестезиологов-реаниматологов. Как сообщает, семинар собрал врачей-инфекционистов, эпидемиологов, пульмонологов, терапевтов и педиатров, заведующих приемными отделениями стационаров и врачей-анестезиологов-реаниматологов.





Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор мед. наук, профессор





«В этом году сезонный подъем заболеваемости гриппом пришелся на более поздние сроки, чем обычно. Преобладающим штаммом является H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию в мире. Довольно интенсивный эпидемический подъем этого вируса сейчас наблюдается в Китае. Наслоение подъема сезонного гриппа на возникновение коронавирусной инфекции 2019-nCoV дает широкий спектр клинических проявлений у заболевших людей в этой стране».





Геном 2019-nCoV расшифрован

— В настоящее время расшифрован геном и установлена структура коронавируса 2019-nCoV, — сообщил Игорь Карпов. — Геном представлен одноцепочечной РНК. Предполагается, что это рекомбинант коронавирусов летучих мышей и змей, по некоторым гипотезам — китайской кобры. На сегодня это самый длинный геном среди РНК-вирусов. Имеются две рамки считывания, что дает большие возможности для мутаций.

Эпидемиология 2019-nCoV

Возникновение заболевания у первых пациентов (66 %) имело эпидемиологическую связь с посещением крупного рынка, торговавшего морепродуктами и живой дичью.





Впоследствии число таких лиц снизилось до 8 %, что указывает на возможность передачи инфекции от человека к человеку.





— Помимо воздушно-капельного сохраняет актуальность контактный путь передачи инфекции как при гриппе, так и при коронавирусе, — отметил Игорь Карпов. — Речь о несоблюдении личной гигиены и кашлевого этикета, когда больной вместо платка при кашле и чихании прикрывается руками, потом берется за дверную ручку или другой предмет.





Вирус гриппа на открытых поверхностях может сохраняться до 6 часов, коронавирус менее устойчив. Рекомендуется чаще мыть руки с мылом, причем не менее 20 секунд, а также использовать антисептик.









Контагиозность пока уточняется. Ориентировочно число людей, которых может инфицировать один заболевший, по оценкам ВОЗ, от 1 до 3, по данным исследователей из Великобритании — 2,6. Инкубационный период от двух до 14 дней.





Удельный вес легких и бессимптомных форм инфекции, вызванной 2019-nCoV, оящее время до конца неизвестен. Такие пациенты могут не обращаться за медицинской помощью и распространять вирус среди контактных лиц.









Особенности передачи коронавируса 2019-nCoV

поражает эпителиальные клетки нижних дыхательных путей в большей степени, чем верхних;

вероятность передачи вируса возрастает у пациентов с явной клинической картиной, минимальная — у пациентов с легким течением и неспецифическими проявлениями инфекции;

в патологический процесс чаще вовлекаются бронхи и легкие.





Клинические проявления 2019-nCoV





— Настороженность должна вызывать не только катаральная симптоматика, но и проявления со стороны нижних дыхательных путей, наличие кашля и одышки. Следует обращать внимание на функциональные параметры, насыщение крови кислородом, — подчеркнул Игорь Карпов. — Проявления лихорадки и интоксикации варьируют, лихорадка может отсутствовать у пожилых и иммунокомпрометированных пациентов. Важнейшим фактором является эпидемиологический анамнез (посещение Китая, контакт с гражданами, приехавшими из этой страны).





Тяжело больными считаются пациенты, чье состояние соответствует любому из критериев: диспноэ, частота дыхания выше 30 в минуту, гипоксемия, на рентгенографии ОГК — мультилобарные инфильтраты или легочная инфильтрация с увеличением более чем на 50 % в течение 24–48 часов.





По данным из Китая, число тяжелых больных — каждый пятый от общего числа заболевших (ранее считалось каждый четвертый), летальность 2,2–2,5 %. Летальные исходы наиболее часто регистрировались у пациентов пожилого возраста и с коморбидной патологией (сахарный диабет, артериальная гипертензия, кардиоваскулярные заболевания, хронические заболевания почек, онкологическая патология).





Лабораторная диагностика 2019-nCoV в Минске выполняется в лаборатории гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.









А теперь - о гриппе





Об этиотропной терапии тяжелого гриппа и коронавирусной инфекции рассказал доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ кандидат мед. наук Никита Соловей.





— Блокаторы М2 каналов (ремантадин) в настоящее время не назначаем пациентам, так как они не действуют против циркулирующих вариантов гриппа, — напомнил специалист. — Единственная эффективная и доступная сегодня в нашей стране группа лекарственных средств при гриппе — ингибиторы нейраминидазы, в частности осельтамивир.





Препарат хорошо переносится и не обладает гепатотоксичностью.

По данным рандомизированных клинических исследований, которые привел специалист, терапия осельтамивиром сокращает сроки заболевания и необходимость в госпитализации, снижает число вторичных инфекций дыхательных путей и летальность. Кроме того, применение ингибиторов нейраминидазы уменьшает контагиозность пациентов с гриппом.

— Грипп является жизнеугрожающей инфекцией для беременных женщин. Среди перенесших грипп беременных повышен риск невынашивания, преждевременных родов, мертворождения, некоторых пороков развития у плода, неонатальной смертности. Летальность при гриппе H1N1 у беременных возрастает пропорционально сроку гестации (первый триместр 7 %, второй — 26 %, третий — 64 % по данным исследований). Всем беременным с гриппом в любом триместре показано назначение осельтамивира как можно раньше от начала заболевания, — подчеркнул эксперт. — Безопасность осельтамивира хорошо изучена, он не влияет на течение беременности и развитие плода.



