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Коронавирусная инфекция и грипп: на что рекомендовано обращать внимание белорусским врачам
Источник материала: Партизан
Вспышка сезонных вирусных инфекций и прогнозируемого прихода вируса гриппа H1N1 в этом году связана с опасностью нового вида коронавируса 2019-nCoV, который распространяется из Китая. В чем схожесть и чем принципиально различаются эти два вида вирусов? На эти и другие вопросы ответили эксперты в ходе обучающего семинара, прошедшего в Городской клинической инфекционной больнице Минска, буквально накануне того, как в Беларуси появился первый пациент с коронаврусом.
Как сообщает
Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор мед. наук, профессор
«В этом году сезонный подъем заболеваемости гриппом пришелся на более поздние сроки, чем обычно. Преобладающим штаммом является H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию в мире. Довольно интенсивный эпидемический подъем этого вируса сейчас наблюдается в Китае. Наслоение подъема сезонного гриппа на возникновение коронавирусной инфекции 2019-nCoV дает широкий спектр клинических проявлений у заболевших людей в этой стране».
Геном 2019-nCoV расшифрован
— В настоящее время расшифрован геном и установлена структура коронавируса 2019-nCoV, — сообщил Игорь Карпов. — Геном представлен одноцепочечной РНК. Предполагается, что это рекомбинант коронавирусов летучих мышей и змей, по некоторым гипотезам — китайской кобры. На сегодня это самый длинный геном среди РНК-вирусов. Имеются две рамки считывания, что дает большие возможности для мутаций.
Эпидемиология 2019-nCoV
Возникновение заболевания у первых пациентов (66 %) имело эпидемиологическую связь с посещением крупного рынка, торговавшего морепродуктами и живой дичью.
Впоследствии число таких лиц снизилось до 8 %, что указывает на возможность передачи инфекции от человека к человеку.
— Помимо воздушно-капельного сохраняет актуальность контактный путь передачи инфекции как при гриппе, так и при коронавирусе, — отметил Игорь Карпов. — Речь о несоблюдении личной гигиены и кашлевого этикета, когда больной вместо платка при кашле и чихании прикрывается руками, потом берется за дверную ручку или другой предмет.
Вирус гриппа на открытых поверхностях может сохраняться до 6 часов, коронавирус менее устойчив. Рекомендуется чаще мыть руки с мылом, причем не менее 20 секунд, а также использовать антисептик.
Контагиозность пока уточняется. Ориентировочно число людей, которых может инфицировать один заболевший, по оценкам ВОЗ, от 1 до 3, по данным исследователей из Великобритании — 2,6. Инкубационный период от двух до 14 дней.
Удельный вес легких и бессимптомных форм инфекции, вызванной 2019-nCoV, оящее время до конца неизвестен. Такие пациенты могут не обращаться за медицинской помощью и распространять вирус среди контактных лиц.
Особенности передачи коронавируса 2019-nCoV
поражает эпителиальные клетки нижних дыхательных путей в большей степени, чем верхних;
вероятность передачи вируса возрастает у пациентов с явной клинической картиной, минимальная — у пациентов с легким течением и неспецифическими проявлениями инфекции;
в патологический процесс чаще вовлекаются бронхи и легкие.
Клинические проявления 2019-nCoV
— Настороженность должна вызывать не только катаральная симптоматика, но и проявления со стороны нижних дыхательных путей, наличие кашля и одышки. Следует обращать внимание на функциональные параметры, насыщение крови кислородом, — подчеркнул Игорь Карпов. — Проявления лихорадки и интоксикации варьируют, лихорадка может отсутствовать у пожилых и иммунокомпрометированных пациентов. Важнейшим фактором является эпидемиологический анамнез (посещение Китая, контакт с гражданами, приехавшими из этой страны).
Тяжело больными считаются пациенты, чье состояние соответствует любому из критериев: диспноэ, частота дыхания выше 30 в минуту, гипоксемия, на рентгенографии ОГК — мультилобарные инфильтраты или легочная инфильтрация с увеличением более чем на 50 % в течение 24–48 часов.
По данным из Китая, число тяжелых больных — каждый пятый от общего числа заболевших (ранее считалось каждый четвертый), летальность 2,2–2,5 %. Летальные исходы наиболее часто регистрировались у пациентов пожилого возраста и с коморбидной патологией (сахарный диабет, артериальная гипертензия, кардиоваскулярные заболевания, хронические заболевания почек, онкологическая патология).
Лабораторная диагностика 2019-nCoV в Минске выполняется в лаборатории гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
А теперь - о гриппе
Об этиотропной терапии тяжелого гриппа и коронавирусной инфекции рассказал доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ кандидат мед. наук Никита Соловей.
— Блокаторы М2 каналов (ремантадин) в настоящее время не назначаем пациентам, так как они не действуют против циркулирующих вариантов гриппа, — напомнил специалист. — Единственная эффективная и доступная сегодня в нашей стране группа лекарственных средств при гриппе — ингибиторы нейраминидазы, в частности осельтамивир.
Препарат хорошо переносится и не обладает гепатотоксичностью.
По данным рандомизированных клинических исследований, которые привел специалист, терапия осельтамивиром сокращает сроки заболевания и необходимость в госпитализации, снижает число вторичных инфекций дыхательных путей и летальность. Кроме того, применение ингибиторов нейраминидазы уменьшает контагиозность пациентов с гриппом.
— Грипп является жизнеугрожающей инфекцией для беременных женщин. Среди перенесших грипп беременных повышен риск невынашивания, преждевременных родов, мертворождения, некоторых пороков развития у плода, неонатальной смертности. Летальность при гриппе H1N1 у беременных возрастает пропорционально сроку гестации (первый триместр 7 %, второй — 26 %, третий — 64 % по данным исследований). Всем беременным с гриппом в любом триместре показано назначение осельтамивира как можно раньше от начала заболевания, — подчеркнул эксперт. — Безопасность осельтамивира хорошо изучена, он не влияет на течение беременности и развитие плода.
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Вспышка сезонных вирусных инфекций и прогнозируемого прихода вируса гриппа H1N1 в этом году связана с опасностью нового вида коронавируса 2019-nCoV, который...
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