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Директор БДИПЧ ОБСЕ оценила систему правосудия в Беларуси

29.02.2020 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава организации сообщила о готовности консультировать белорусскую сторону по вопросам формирования законодательства.

Директор БДИПЧ ОБСЕ оценила систему правосудия в Беларуси
© AFP 2020 / HALLDOR KOLBEINS
Как пишет Sputnik, директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольтун Гисладоттир считает важным, что отношения между Беларусью и этой организацией взаимовыгодно развиваются, особенно в последние годы.

В четверг в Верховном суде проходит международная конференция на тему "Единый процессуальный кодекс как инструмент реализации права на справедливое разбирательство по гражданским и экономическим делам". Директор БДИПЧ ОБСЕ принимает в ней участие.

Данная конференция является заключительным мероприятием проекта БДИПЧ, реализуемого с 2018 года при финансовой поддержке ЕС по содействию демократизации и правам человека в Беларуси.

"В свете тех прочных партнерских отношений, которые сложились между Беларусью и БДИПЧ ОБСЕ за последние три года, я считаю, что продолжение нашего сотрудничества будет взаимовыгодным", – заявила она в четверг журналистам в Минске.

Новый уровень сотрудничества

В то же время она отметила, что Минск и БДИПЧ ОБСЕ могут и должны поднять сотрудничество на новый уровень, осуществляя еще более амбициозные проекты по укреплению демократических институтов, независимости судебной власти и прав человека.
По ее словам, "это может включать в себя консультации по вопросам политики и помощь в анализе будущих законопроектов, а также критическую оценку существующих гарантий независимости судебных органов".

Помощь Минску

Директор БДИПЧ ОБСЕ рассказала, что в ходе состоявшихся во время ее визита в Минск встреч она "постаралась убедить власти Беларуси использовать новые возможности, заложенные в запланированных законодательных реформах, в целях выполнения обязательств в рамках ОБСЕ в отношении справедливого судебного разбирательства и других основных прав".

"Я рада предложить белорусской стороне помощь БДИПЧ в этих областях", – сказала его руководитель.
Касаясь сотрудничества с Беларусью, она отметила значимость проводимой в Минске совместной с Верховным судом республики конференции, посвященной разработке единого процессуального кодекса.

В этой связи директор БДИПЧ отметила существенные усилия Верховного суда по расширению доступа к правосудию для граждан Беларуси.

"Крайне важно, чтобы система гражданского правосудия была доступной, эффективной и экономически приемлемой. Крайне важно, чтобы судебные разбирательства проводились своевременно и без необоснованных задержек. Соблюдение этих основных принципов повышает доверие общественности к системе правосудия, что в конечном итоге укрепляет верховенство закона", – сказала глава БДИПЧ ОБСЕ.

Верховенство закона

Она отметила, что "важно учитывать принцип верховенства закона и нормы в области прав человека в любых экспертных дискуссиях о правовой реформе".

"В этом контексте я рада видеть готовность к улучшению обеспечения принципа верховенства закона и прав человека, которые являются основой всех подлинно демократических государств", – сказала Ингибьерг Сольтун Гисладоттир.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава организации сообщила о готовности консультировать белорусскую сторону по вопросам формирования законодательства.
 
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