Буда-Кошелевская ЦРБ: от качественной помощи на местах к здоровью граждан

Источник материала: Газета Авангард

Вплоть до 1965 года Буда-Кошелевская районная больница размещалась в приспособленном здании деревни Кошелев. Первые упоминания датированы еще 1885 годом. Так, выписка из дела от 29 января 1885 года гласит: «Бывший при Кошелевском приемном покое фельдшер Эстрин, переведенный в Соинский санитарный участок Мстиславского уезда, будучи поставлен своим семейным положением и дальностью расстояния до места нового назначения, при крайней ограниченности материальных средств, в затруднительном положении, ходатайствует о переводе его, если уже невозможно оставление при приемном покое, в один из ближайших к Кошелеву участков».

1 декабря 1965 года стало знаковой датой для медиков и жителей Будакошелевщины: тогда еще в горпоселке Буда-Кошелево введен в строй новый типовой корпус больницы. На тот момент в районе работали 40 врачей, 273 средних медицинских работника, функционировали 4 сельских участковых больницы: Октябрьская, Чеботовичская, Рогинская, Любавинская. Медицинскую помощь также оказывали Недойская врачебная амбулатория, 35 ФАПов, Ивольский колхозный родильный дом.

В состав Уваровичской районной больницы входили лечебные отделения, амбулатория, отделение скорой медицинской помощи, женская и детская консультации, своя клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологический, физиотерапевтический и зубоврачебный кабинеты.

В 1980 году районная поликлиника получила новое типовое здание на 500 посещений.

















Примечательно, что с 1961 по 1985 год главным врачом больницы работал заслуженный врач БССР Иосиф Миронович Шапиро.

В 1993 году в горпоселке Уваровичи введен в эксплуатацию новый корпус районной больницы. Октябрьская сельская больница переведена в поселок Коммунар, а в поселке Октябрь открыт фельд-шерско-акушерский пункт.

В 1996-м новый больничный комплекс Буда-Кошелевской ЦРБ пополнился патологическим отделением, пищеблоком, инфекционным корпусом. В 2004-м первых пациентов приняли родильное отделение и отделение скорой медицинской помощи. Через два года открылся новый пятиэтажный лечебный корпус, в котором разместились приемное, хирургическое, реанимационное, терапевтическое, реабилитационное, рентгенологическое отделения, дневной стационар и операционный блок.

Сегодня о здоровье жителей района заботятся коллективы центральной районной больницы и районной поликлиники, Уваровичской и Коммунаровской участковых больниц, Рогинской больницы сестринского ухода, 6-ти самостоятельных амбулаторий врача общей практики, 23-х фельд-шерско-акушерских пунктов и здравпункта на базе аграрно-технического колледжа. Все они расположены с учетом обеспечения доступной медицинской помощи городскому и сельскому населению. Ежегодно здесь стационарное лечение проходят более 8 тысяч пациентов, в то время как количество посещений в год превышает 300 тысяч.

В настоящее время важнейшими направлениями деятельности отрасли является поэтапный переход к общеврачебной практике и электронному здравоохранению. С каждым годом укрепляется материальная база системы здравоохранения, на вооружение медиков приходят новейшие методы диагностики и лечения заболеваний.

Укомплектованность кадрами составляет 96%. Кадровый вопрос был решен во многом благодаря строительству общежития для медработников. В апреле 2010 года 30 человек получили ключи от новых квартир. От места жительства до места работы у буда-кошелевских врачей теперь всего каких-то 20 метров – общежитие расположено рядом с корпусами районной больницы. На его строительство из республиканского бюджета было выделено более 6 миллиардов рублей.

Сегодня активно проводится информатизация учреждения здравоохранения: на вооружении у медиков персональные компьютеры с программами врача общей практики и выходом в интернет в сельских структурных подразделениях. Информация о пациентах, эпикризы, а также нормативные документы передаются в структурные подразделения по электронной почте. Также внедрена система talon.by от компании МАП Софт, что позволяет пациентам записываться на прием к врачу в режиме онлайн. Уже в конце 2019 года доля врачей, работающих по принципу врача общей практики, составляла более 93%.

В здании райполиклиники работает аптека, в шаговой доступности располагается инфокиоск, в котором можно задать поиск необходимого лекарства. Посетители могут воспользоваться и услугой «электронный рецепт».

За счет введения новых врачебных специальностей – уролога, кардиолога, травматолога – расширился и спектр медицинских услуг.

В 2019 году автомобильный парк Буда-Кошелевской ЦРБ пополнился двумя машинами медицинской помощи и тремя – скорой помощи, что позволяет быстро и качественно оказывать медицинскую помощь всем жителям района, в том числе и в самых отдаленных населенных пунктах.

На сегодняшний день в районной больнице активно развиваются международные контакты по наиболее актуальным вопросам здравоохранения со специалистами из Российской Федерации, Украины, Японии, Италии, Германии. К слову, в рамках проектов международной технической помощи в разные годы для медицинских учреждений района приобреталась необходимая медицинская аппаратура.

Но все же львиная доля всех преобразований, будь то ремонтные работы или приобретение оборудования, приходится на государственное финансирование. Сегодня приятно работать, поправлять свое здоровье в современных кабинетах и палатах, получать широкий спектр качественных медицинских услуг, не обращаясь в областной центр.









Наталья НИКОЛАЕВА

Фото Ирины Палубец

и из архива ЦРБ