Тарифные оклады свыше 3000 рублей получат директора 7 предприятий АПК Витебщины, работникам можно платить в 8 раз меньше

Указом Лукашенко о развитии агропромышленного комплекса Витебской области предусматривается повышение мотивации и материальной заинтересованности

руководителей предприятий при помощи установки тарифного оклада руководителям семи организаций в размере, не превышающем четырехкратной среднемесячной заработной платы, сложившейся по соответствующему виду экономической деятельности за период с начала года, предшествующий месяцу установления тарифного оклада. Соотношение коэффициента зарплаты руководителей этих организаций и средней заработной платы по организации в целом может достигать 8 включительно.





Предприятиями, для руководителей которых возможны такие высокие тарифные оклады, являются ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Молоко» г. Витебск , ОАО «Поставский молочный завод», УП «Глубокский молочноконсервный комбинат», УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» и УП «Полоцкий молочный комбинат».





Попробуем посчитать гипотетическую зарплату красного помещика. Среднемесячная зарплата за январь в сельском хозяйстве составила 807 рублей, таким образом, тарифный оклад директора составит 3228 рублей. Руководителю сельхозорганизации положена 100-процентная надбавка к окладу с учетом сложности, напряженности, ответственности управленческого труда; еще до 50% могут накинуть директору при заключении контракта; кроме того есть надбавка за стаж в отрасли — до 20% за отработавшему больше 15 лет.





В итоге при несложном подсчете получается зарплата «грязными» в 8715 рублей 60 копеек. Это без учета премий…