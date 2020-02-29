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Цифра дня. Сколько белорусов живут за чертой бедности

29.02.2020 14:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белстат опубликовал данные.

По выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в четвертом квартале 2019 года оказалось, что за чертой 4,8% населения, цитирует gazetaby.com

Это 450 тысяч белорусов. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, который с 1 февраля составляет 242 рубля!
 
 
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