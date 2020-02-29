Цифра дня. Сколько белорусов живут за чертой бедности

gazetaby.com По выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в четвертом квартале 2019 года оказалось, что за чертой 4,8% населения, цитирует





Это 450 тысяч белорусов. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, который с 1 февраля составляет 242 рубля!



