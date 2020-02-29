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Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

29.02.2020 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главная музыкальная интрига разрешилась накануне поздно ночью. Стало известно, кто представит Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Роттердам отправится группа VAL.

Евровизионное сердце, как и путевку в Роттердам, забрали исполнители песни на белорусском языке «Да відна». Они набрали 10 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей. Второе место в рамках отбора занял Ян Ярош, третье – группа Чакрас. Всего же за право представить нашу страну на конкурсе боролись 12 участников.

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?

Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

В 2020 году на национальном отборе звучали не только англо- и белорусскоязычные композиции. Впервые конкурсанты пытались удивить и песней без слов.

«Мы будем делать все возможное, чтобы круто представить нашу страну»

Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

Группа VAL, представители Беларуси на конкурсе «Евровидение-2020»:
Очень было непредсказуемо, волнительно было, но потом все так неожиданно повернулось. Это весьма приятно!

Эмоции невероятные! У меня какое-то спокойствие внутри. Гармония с собой появилась. Это счастье называется. Это наша общая победа, наш общий результат. Спасибо всей команде! Мы будем делать все возможное, чтобы круто представить нашу страну.

«Да вiдна». О чём поётся в композиции группы VAL, которая представит Беларусь на «Евровидении-2020»

Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

65-й международный песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году пройдет в Нидерландах. Беларусь выступит в первом полуфинале 12 мая. А финальная часть грандиозного музыкального проекта состоится 16 мая.

Люди в материале: Владислав Пашкевич, Валерия Грибусова, группа VAL

 
 
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Новости Беларуси. Главная музыкальная интрига разрешилась накануне поздно ночью. Стало известно, кто представит Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение-2020»,...
 
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