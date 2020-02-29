Чемпион Европы по биатлону из России: «Чувствую себя в Беларуси как дома»

Источник материала: Tut.by

Чемпион Европы по биатлону 2020 россиянин Матвей Елисеев рассказал SPORT.TUT.BY, почему ему нравится выступать в Раубичах, а также прокомментировал состояние трека.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мне нравится второй год подряд выступать в Раубичах. Чувствую себя здесь как дома. Очень желаю наконец выступить в Раубичах на турнире классом выше. Это было бы грандиозное событие.

— В прошлом году вы говорили , что иностранцы, возможно, в шоке от условий питания и проживания в Раубичах. Что-то изменилось за год?

— Думаю, мне это лучше не комментировать (улыбается). Меня попросили не освещать эту тему. Но могу сказать, что со спортивной точки зрения в Раубичах все просто прекрасно: два стрельбища, крытый тир. Отлично!

— Обрадовались, когда узнали, что чемпионат перенесли в Беларусь?

— На самом деле да. Во-первых, в Беларусь не нужна виза (улыбается). Так что друзья смогли приехать в Минск. А во-вторых, здесь стадион получше, чем в Эстонии. Все-таки у нас, в России, и в Беларуси все строят помпезно, целые спортивные городки. Так что условия тут очень хорошие.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— К трассе адаптировались или каждый раз, как в первый?

— Каждый раз происходит ужасная борьба с трассой. Это очень сложно. Хотя на Кубке мира часто выступаем в подобных погодных условиях.

— Максимально некомфортные условия, в которых вам приходилось соревноваться?

— Хуже дождя может быть только яркое солнце, когда трасса тает очень быстро.