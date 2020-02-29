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«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

29.02.2020 15:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону продолжается в «Раубичах». Сегодня день спринтерских гонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Болельщики рассказали, что никакая погода их не пугает и готовы стоять на трибунах столько, сколько потребуется.

Болельщики:

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Мы приехали с отцом из Смоленска. Конечно же, болеем за наших – за Матвея Елисеева, за вашего Сергея Бочарникова. Все нам нравится, все супер!

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Мы уже были в прошлом году и всегда болеем за нашу команду, на всех Кубках мира, на каждом чемпионате Европы. Нам очень нравится.

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Конечно же, болеем за Беларусь. Просто сила! Верим, что они будут занимать только пьедестал всегда.

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«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Спасибо большое за гостеприимство! Отличная организация. Вы молодцы, белорусы!

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Ирина Петыш

 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону продолжается в «Раубичах». Сегодня день спринтерских гонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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