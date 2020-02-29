Есть неполадки? Обращайтесь к специалистам! Не подвергайте опасности себя и своих близких!

Источник материала: Ивьевский край

Зима в этом году выдалась очень теплая, однако это не сказалось на количестве многих нештатных ситуаций в системах жизнеобеспечения по всей республике. Значительно возросло количество таких аварий. Это пожары (с гибелью людей); аварийность в системах централизованного теплоснабжения (выход из строя котельных установок и теплооборудования, порывы тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения и т.д.); различные виды травмирования работников, игнорирующих требования охраны труда. Увеличилось число случаев отравления угарным газом в быту при эксплуатации газового оборудования ,печного отопления (гибели людей не допущено) и бытовых котлов, работающих на твердом топливе, установленных в жилом секторе и организациях.

Необходимо напомнить, что к работам по обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей допускаются лица, прошедшие обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и теплосетей потребителей (ТКП 458-2012) и иных ТНПА (технических нормативно-правовых актов), ЛНПА, соблюдение которых входит в их обязанности.

На предприятиях (организациях) подготовку персонала проводят в соответствии с указанными выше требованиями, а вот малые, частные предприятия, бытовые потребители часто пренебрегают правилами по ОТ и требованиям ТНПА. Не знание данных требований не освобождает от ответственности. Хуже всего, когда это повлечет за собой травмирование детей, людей пожилого возраста, оперативного (кочегаров) или обслуживающего персонала тепло- или электроперсонала, выход из строя котельного и иного оборудования. Кроме того, граждане сами устанавливают котлы и обустраивают мини-котельные, при этом говорят: «Это же бытовой котелок! Опасности никакой!» Однако неквалифицированный монтаж (котла, водонагревателя) может привести к аварии. Это, в свою очередь, потребует проведения серьезных и дорогостоящих аварийно-восстановительных работ. Может пострадать и сам человек.

Обращаем внимание владельцев индивидуальных жилых домов в зимнее время на необходимость обеспечения постоянного контроля за работой котельного оборудования, печей. Чтобы не случилось трагичной ситуации необходимо вовремя проводить техническое обслуживание, своевременно производить замену старого оборудования, исчерпавшего свой рабочий ресурс. В народе не зря говорят: «Скупой платит дважды».

И главное, соблюдайте требования по охране труда при эксплуатации тепло- и электро- и газового оборудования, не допускайте несовершеннолетних детей к теплоустановкам, объясняйте детям о возможных опасностях.

Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста. Не устраняйте самовольно неисправности в плите, вызовите мастера газовой службы. Угарный газ – один из наиболее токсичных продуктов горения, не имеет запаха и вкуса. В результате отсутствия тяги в дымоходе, неисправности отопительного оборудования угарный газ поступает в помещение. Угарный газ – тихий убийца.

Любое оборудование требует правильной эксплуатации, согласно руководству по эксплуатации и соблюдения требований по техники безопасности. Есть неполадки? Обращайтесь к специалистам своего дела. Не подвергайте себя и своих близких опасности.

М. ДОМИНГЕС, инспектор Ивьевской райэнергогазинпекции.