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В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели

29.02.2020 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили региональные комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения.

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В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели

В то же время ситуация остается напряженной. Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свою оценку глобального распространения коронавируса, повысив уровень угрозы до максимального. Как следствие, во многих странах отменяют массовые мероприятия. В частности, в Берлине не будут проводить международную выставку туристических услуг, а в Швейцарии – Женевский автосалон.

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В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели

В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели

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Новости Китая. В Китае около половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили региональные...
 
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