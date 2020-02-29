ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турция и Сирия начали войну в Идлибе. Кто победит, если в нее вступит Россия (а это вполне возможно)?

29.02.2020 15:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Турция и Сирия с ночи 28 февраля фактически находятся в состоянии войны из-за судьбы провинции Идлиб, расположенной на границе двух стран и фактически независимой от Башара Асада.

Турция и Сирия начали войну в Идлибе. Кто победит, если в нее вступит Россия (а это вполне возможно)?
Война в Сирии. Фото: apimages.com
Возможно, Турция объявит войну официально — такой вариант обсуждают депутаты парламента. Масштабное военное противостояние двух стран кажется почти неизбежным, и ключевой вопрос — пойдет ли Россия на прямое столкновение с Турцией ради того, чтобы поддержать своего союзника Асада. И если да — то кто в таком противостоянии может победить. «Медуза» объясняет, как до этого дошло, и пытается разобраться в раскладах.

Кто начал войну?

Вечером 27 февраля в городе Серакиб, расположенном в сирийской провинции Идлиб, погибли как минимум 33 турецких солдата и офицера. Накануне оппозиционные Башару Асаду боевики при поддержке турецких военных отбили Серакиб и окрестные села у сирийской армии. Днем они снимали победные видео, а вечером началась бомбежка всего города, и двухэтажное здание, где был расположен штаб неназванного турецкого военного подразделения, попало под авиаудар.

В ответ на «нападение Сирии» Турция, как она утверждает, нанесла удары по сирийским войскам (они были показаны в специальных роликах). По турецким данным, были убиты более тысячи сирийцев, уничтожены десятки единиц бронетехники.

Но этого Турции мало: по словам источников в окружении президента страны Реджепа Эрдогана, он заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, что теперь любое подразделение сирийской армии для его армии — «законная цель». Анонимные депутаты парламента и чиновники правительства сказали турецким журналистам, что война может быть объявлена официально. Но даже если этого не случится, в любом случае в ближайшее время турецкая армия начнет масштабную операцию в Сирии с далеко идущими целями.

Стоп, какое «нападение Сирии», если Идлиб — это сирийская провинция?

Проще всего объяснить чувства турецкого руководства и возмущение общественного мнения, проведя аналогию с началом российско-грузинской войны в августе 2008 года. Турция воспринимает свое присутствие в Идлибе так же, как Россия свое в Южной Осетии и Абхазии. 

Идлиб стал фактически отдельной «страной» под управлением сирийской оппозиции в 2015 году, когда боевики захватили город Идлиб и несколько остававшихся в провинции военных баз правительства. Как раз после этого в войну вмешалась Россия, отправившая в Сирию свою авиацию и экспедиционные силы. В 2018 году страны (при участии Ирана) договорились, что Идлиб будет «зоной деэскалации». Россия обязалась удерживать сирийскую армию от атак на провинцию, Турция — выгнать из Идлиба радикальных исламистов, близких к «Аль-Каеде». По тому же договору в Идлибе были выставлены турецкие наблюдательные посты — фактически небольшие базы «миротворцев». Они должны были исполнять примерно те же функции, что и российские миротворцы в Южной Осетии накануне войны 2008 года. Миротворцы оказались там по очень похожему договору между Россией и Грузией (заключенному при посредничестве стран ЕС), который создавал зону деэскалации в районе Цхинвали. Поэтому Турция считает, что ее войска находятся в Идлибе законно (хотя теперь их количество явно больше, чем нужно для наблюдательных постов).

Сирийская армия (как когда-то грузинская) атаковала район, где базировалась оппозиция (в 2008-м — осетинские сепаратисты). Сирийскую армию поддерживает Россия (как Грузию поддерживали США). В результате боев погибли турецкие миротворцы (в 2008-м — российские). И удар сирийской авиации Турция воспринимает как агрессию против себя.

У России представления об идлибской проблеме совершенно иные. С точки зрения Москвы, Турция провалила свою часть договора, когда власть захватили исламисты из «Аль-Каеды». Теперь сирийская армия должна выполнить турецкую часть обязательств — то есть избавить анклав от радикальных исламистов — самостоятельно. А Россия обязана ей в этом помочь.

То есть Россия тоже будет участвовать в войне?

Пока этого еще можно избежать. Но вариантов немного, и все они кажутся не очень реальными:

Россия может отказаться от активной поддержки сирийской армии, по крайней мере в Идлибе, на время турецкой операции. В принципе, будет достаточно открыть небо над Идлибом для турецкой авиации и не задействовать против турецких войск свои самолеты. По признанию Эрдогана, которое он сделал за день до гибели турецких солдат, решение «проблемы воздушного пространства над Идлибом» — это именно то, что нужно для быстрого успеха операции. Возможно, в ночь на 28 февраля Москва уже один раз даже пустила турецкие самолеты и дроны в небо над Идлибом. Так или иначе, Москва вряд ли добровольно разрешит Турции использовать авиацию на постоянной основе и откажется от бомбардировок тех, кто выступает против Асада, — это будет означать, что она не против того, чтобы турки убивали ее союзников.

Бескровный вариант — Россия может просто приказать Асаду отвести войска за пределы «зоны деэскалации» (раньше Москва неоднократно останавливала наступления сирийцев по требованиям Анкары — несмотря на возмущение Дамаска). Но отвод войск с уже отвоеванной большими жертвами территории вряд ли возможен по соображениям престижа.

Турция может нанести еще один «удар возмездия», объявить о своей победе, а потом согласиться на компромисс с Россией. Известно, что Москва уже предлагала подобные варианты. Как рассказывали журналистам источники в турецком правительстве, Россия была готова создать для Турции «буферную зону» в Идлибе - глубиной в 30 километров от ее границы. На то, что это предложение в силе, намекал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Но это даже меньше, чем то, что смогли захватить сирийские войска. По сути, Турции предлагалось не только отказаться от «освобождения Идлиба», но и отступить на несколько километров к своей границе. Очевидно, что Эрдоган не может принять такой «компромисс».

Придумать другие решения еще не поздно: по словам Пескова, Путин и Эрдоган договорились встретиться в ближайшее время. Однако это может случиться уже после того, как начнется турецкая операция (если в условиях войны встреча вообще будет возможна).

Если будет война, то кто победит?

Война может быть разной. 

Если Турция продолжит использовать в основном «прокси» и союзников из «Аль-Каеды» без авиационной поддержки при том, что Россия продолжит бомбардировки, то шансов на быструю победу у нее немного. Именно так Турция действовала весь февраль, добившись ценой большого напряжения сил своих союзников единственного успеха под Саракибом, в то время как сирийская армия, несмотря на присутствие в анклаве крупных турецких сил, бронетехники и артиллерии, заняла сотни городов и сел.

Если Турция задействует крупные собственные силы, но не обеспечит им авиационную поддержку и не сможет нейтрализовать российскую авиацию, ее армия способна нанести поражение гораздо более слабой сирийской, но понесет большие потери (как это, возможно, произошло в Саракибе 27 февраля).

Значит, Турции нужно искать способы завоевания неба над Идлибом. 28 февраля по ее просьбе собралось экстренное заседание НАТО. Анкара подняла вопрос об установлении над Идлибом «бесполетной зоны» — разумеется, только для самолетов Сирии и России. (Ранее Турция с той же целью просила США предоставить ей зенитные ракетные комплексы Patriot). Точный ответ других членов НАТО неизвестен, однако, судя по заявлениям руководства альянса, он был в лучшем случае уклончивым. США уже предоставляли Турции системы Patriot в начале сирийской войны (на случай атаки со стороны Сирии). Однако управлялись и охранялись они американцами, а использовать их было можно только против самолетов и ракет, которые уже вторглись в воздушное пространство Турции. НАТО точно не захочет прямого конфликта с Россией из-за Сирии.

Наконец, Турция может самостоятельно попытаться решить проблему российского присутствия в Сирии, которое мешает ей вести наступление против Асада. Как ни странно, в этом противостоянии у нее есть шансы на успех в силу географического положения. Турция имеет протяженную границу с Сирией, на которой может концентрировать и снабжать любые свои силы. Артиллерия может вести огонь прямо с турецкой территории на глубину в десятки километров (этот вариант уже применяется с вечера 28 февраля). Турция имеет на границе многочисленную авиацию. У России в Сирии только одна большая авиабаза (в зоне досягаемости дальнобойной турецкой артиллерии) со сравнительно небольшой авиагруппой (правда, база прикрыта системами ПВО, в том числе дальнобойной С-400). Почти все снабжение ведется через проливы Босфор и Дарденеллы, которые Турция имеет право перекрыть в случае войны с одной из черноморских держав (28 февраля два российских фрегата прошли Босфор). Второй популярный путь снабжения — авиатранспортом через турецкое воздушное пространство. При этом Россия в случае чего не сможет ответить ударами по целям на территории Турции без риска вступить в конфликт с НАТО: 5 статья договора об альянсе обязывает всех его членов вступиться за союзника, чья территория подверглась нападению.

Но именно это делает такое противостояние чисто гипотетическим: НАТО не позволит одному из своих членов развязать открытую войну против России, потому что это чревато глобальной катастрофой.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турция и Сирия с ночи 28 февраля фактически находятся в состоянии войны из-за судьбы провинции Идлиб, расположенной на границе двух стран и фактически независимой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ситуация по коронавирусу в Ивьевском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика