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Ситуация по коронавирусу в Ивьевском районе

29.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Как пояснила журналистам «IK» главный санитарный врач Ивьевского РайЦГЭ Анастасия Валерьевна Жамойта, на сегодняшнее утро в Ивьевском районе случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Аналогичная ситуация на данный момент по всей Гродненской области. 

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло на утро субботы 85,153 тысяч человек.
В Беларуси официально зафиксирован один завозной случай коронавирусной инфекции, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице.
В Ивьевском районе случаев заболевания коронавирусной инфекцией не установлено, аналогичная ситуация и в Гродненской области.

Как защитить себя от заражения коронавирусом

Соблюдайте «респираторный этикет», т.е.: избегайте тесного контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных;
избегайте поездок и многолюдных мест; прикрывайте рот и нос одноразовым платком при кашле или чихании, при его отсутствии кашляйте в сгиб локтя; старайтесь не прикасаться немытыми руками к лицу;

Часто мойте руки с мылом!

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения инфекции. Если нет возможности помыть руки с мылом пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Для профилактики заболевания также рекомендуются регулярные проветривания помещений, влажная уборка.

При появлении симптомов респираторных заболеваний необходимо:
1.Обратиться к врачу.
2.Обязательно информировать его о прибытии из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции (КНР, Италия, Иран, Корея)
3.Надеть защитную маску, чтобы уменьшить риск распространения инфекции.
4.Избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить их заражения.
При планировании зарубежных поездок лучше уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране (на сайте ВОЗ, Минздрава). 

 
 
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Как пояснила журналистам «IK» главный санитарный врач Ивьевского РайЦГЭ Анастасия Валерьевна Жамойта, на сегодняшнее утро в Ивьевском районе...
 
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