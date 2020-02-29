Ситуация по коронавирусу в Ивьевском районе

Источник материала: Ивьевский край

Как пояснила журналистам «IK» главный санитарный врач Ивьевского РайЦГЭ Анастасия Валерьевна Жамойта, на сегодняшнее утро в Ивьевском районе случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Аналогичная ситуация на данный момент по всей Гродненской области.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло на утро субботы 85,153 тысяч человек.

В Беларуси официально зафиксирован один завозной случай коронавирусной инфекции, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице.

В Ивьевском районе случаев заболевания коронавирусной инфекцией не установлено, аналогичная ситуация и в Гродненской области.

Как защитить себя от заражения коронавирусом

Соблюдайте «респираторный этикет», т.е.: избегайте тесного контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных;

избегайте поездок и многолюдных мест; прикрывайте рот и нос одноразовым платком при кашле или чихании, при его отсутствии кашляйте в сгиб локтя; старайтесь не прикасаться немытыми руками к лицу;

Часто мойте руки с мылом!

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения инфекции. Если нет возможности помыть руки с мылом пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Для профилактики заболевания также рекомендуются регулярные проветривания помещений, влажная уборка.

При появлении симптомов респираторных заболеваний необходимо:

1.Обратиться к врачу.

2.Обязательно информировать его о прибытии из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции (КНР, Италия, Иран, Корея)

3.Надеть защитную маску, чтобы уменьшить риск распространения инфекции.

4.Избегать контактов с окружающими, чтобы не допустить их заражения.

При планировании зарубежных поездок лучше уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране (на сайте ВОЗ, Минздрава).