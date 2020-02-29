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Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)

29.02.2020 15:29 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В субботу, 29 февраля, в Ганцевичах провожали зиму. Масленичные массовые гулянья «Масленичное царство – блинное государство» прошли в городском парке. В них приняли участие не только ганцевчане, а и гости города. Отдыхающих развлекали песнями и танцами. Для самых активных приготовили масленичные игры и спортивные состязания. Молодецкую удаль показали крепкие парни, которые старались достать призы с масленичного столба. А сбивание мешками с бревна (кто устоит) и ходьба на ходулях заинтересовали даже девушек. Кульминацией же праздника стало традиционное сожжение масленичного чучела «Зима». Как все это было, можете посмотреть в нашем фоторепортаже.

Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)

На протяжении всего праздника работали ярмарки с множеством сувениров, угощений и сладостей, а также беспроигрышные лотереи.

Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)

Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.

Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
  • Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
  • Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
  • Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
  • Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)
Блины съели, чучело сожгли: ганцевчане проводили Масленицу (фоторепортаж)

Больше фото можно увидеть здесь.

Дарья ЗАНЬКО.


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В субботу, 29 февраля, в Ганцевичах провожали зиму. Масленичные массовые гулянья «Масленичное царство – блинное государство» прошли в городском парке.
 
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