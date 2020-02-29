Нефтяная война Лукашенко с Путиным заканчивается

Однако после неожиданного личного вмешательства Путина можно говорить о скором завершении конфликта. И хотя в нем наверняка произойдет еще не одна битва, как будет выглядеть ландшафт после этого спора для Минска – уже понятно.





К спорам с Россией о нефти белорусы привыкли: наиболее интенсивные происходят накануне президентских выборов. Ощущение, что как и средняя продолжительность любви, нефтяная любовь Лукашенко с Москвой длится пять лет.





«Из трех веток нефтепровода «Дружба»мы сначала заберем одну — и уже не они будут туда продавать, а мы в обратном направлении, реверсом, из Гданьска поставим на Мозырь и Новополоцк нефть», – заявил Лукашенко во время встречи с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.





Польша и США ведут переговоры о поставках нефти в Беларусь. Об этом в четверг сообщило Польское пресс-агентство. Несколько недель назад глава дипломатии Соединенных Штатов Майк Помпео заявил во время визита в Минск о возможности поставок в Беларусь 100% американской нефти.









«Мы в Польше заинтересованы, по мере возможностей, помочь Беларуси поставками нефти, если это будет необходимо. Это должно начаться в момент, когда белорусы приобретут нефть, которую бы хотели доставить на свои НПЗ. Тогда мы через нашу транспортную систему можем доставить сначала небольшие, а с течением времени намного больше партии», – заявил во время визита в США Петр Наимский, представитель правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры.





Владимир Путин в то же время предложил Лукашенко компенсацию за налоговый маневр России размером 300 миллионов долларов. Глава Беларуси подал это как победу, но 300 миллионов долларов Минск потеряет только в этом году. Всего суммарные потери эксперты оценивают в миллиард долларов.





Пока же стороны не договорились о главном: поставках сырья. Шесть российских компаний в марте продадут ее Беларуси столько, чтобы обеспечить только наши внутренние потребности. Третий месяц подряд Минск не может экспортировать нефтепродуктов. И третий месяц подряд ищет альтернативных поставщиков. На этой неделе подписали договор с Азербайджаном.





Ильхам Шабан, руководитель Центра независимых исследований Азербайджана:





«Можно ожидать, что Беларусь заплатит за эту нефть бартером. Ведь в прошлом году Азербайджан импортировал из Беларуси бензин марки 98, «супербензин».





Бакинские эксперты говорят, что нефть будет азербайджанского происхождения. Знатоки из Украины, через территорию которой будет происходить транспортировка сырья, говорят, что это несущественно.





Геннадий Рябцев, эксперт в энергетической сфере, Киев:





«Эта нефть может быть как азербайджанской, так и арабской – никакой разницы здесь нет, так как нефтью торгуют, как правило, уже не те компании, которые ее добывают, но большие трейдеры со швейцарской, британской, американской или любой другой пропиской».









Согласно плану Лукашенко, помимо украинского пути Беларусь будет приобретать нефть также через балтийские порты. Эксперты, однако, указывают, что транспорт нефти как через Одессу, так и через Клайпеду будет стоить Минску дороже, чем 10-12 долларов за тонну, которые мы платим российским поставщикам. Помимо политического или экономического аспектов немалую роль играет и географический. Наши НПЗ размещены с расчетом на поставки из России, а не танкерами.





Ритас Стасялис, журналист, Литва:





«Обычно НПЗ строят на берегу моря, чтобы можно было дешево нефть привезти и потом отвезти продукты туда, где их приобретают».





При нынешней маржи экспортировать нефтепродукты в дальнее зарубежье по морю Беларуси уже невыгодно. Но о выгоде от дешевой нефти Минску придется забыть навсегда. Даже компенсация России за грязную нефть составит лишь десятую часть реальных потерь.





«20 процентов от рыночной стоимости, – это ненадежно. Можно так прожить год-два, но потом в самой России найдутся те, кто захочет в этот бизнес влезть и иметь такую выгоду», – полагает Ритас Стасялис.





Совсем без нефти Беларусь, конечно, не останется. И даже может полагаться на некоторые скидки: Россия имеет в Беларуси свои сети заправок, которые не могут ввозить топливо из России.





Мариуш Маршалковский, редактор «Biznes Alert», Варшава:





«Беларусь, следует отметить, перерабатывает большое количество российской нефти – 18 миллионов тонн ежегодно. Россияне не могут оставить себе и просто где-то держать такое количество нефти, так как может оказаться, что в случае уменьшения спроса на нефть в мире они потеряют больше, чем если продадут ее по меньшей цене Беларуси».





В пользу Лукашенко играет также коронавирус, который уменьшил спрос на нефть в мире – в том числе российскую. В условиях минимальных за последние 13 месяцев цен в Беларуси появляется больше возможностей искать новых поставщиков. Но их доля, говорят эксперты, будет маргинальной.





Главный итог нынешней нефтяной войны – окончательное исчезновение из общественного сознания популярного мифа о «нефти в обмен на поцелуи». Во время каждой нефтегазовой войны Лукашенко взамен за временную уступку отдавал России кусок экономической и политической независимости – продавая нашу газотранспортную систему, входя в Таможенный союз и интегрируясь с Москвой в военной сфере. В нынешней войне нет даже временных уступок. Бесплатный сыр четверть века ел Александр Лукашенко, а в ловушку попали мы.





Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель «Белсата»:





«Компромисс, который предложил Путин, – это то, что они будут снижать премию на поставки российской нефти в Беларусь, пропорционально тому, как будет подниматься эта цена [на нефть] в результате налогового маневра. То есть они забрали у нас сотни миллионов долларов в год, а отдают обратно десятки миллионов долларов».





Путин разрешил Лукашенко сохранить лицо – и накануне выборов не осуществлять «забор транзитной нефти» из трубы (то есть, по сути, ее красть).







