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Знамёна с Погоней первыми в Беларуси получат территориальные войска Витебской области
Источник материала: Партизан
В Вооруженных Силах Республики Беларусь появятся части с Погоней на знамени — гербом ВКЛ, БНР и первых лет независимости современного государства.
Александр Лукашенко подписал указ о введении флагов территориальной бороны, этим же указом утверждены положения о флагах территориальной обороны всех областей Беларуси, их описания и изображение.
Согласно этому войска территориальной обороны Витебской области получили флаг с изображением Погони. Древний символ Беларуси расположен в центре полотнища.
Сами знамёна одинаковые для всех областей — это красные полотнища 115х105 сантиметров, обшитые золотой бахромой, а со стороны древка идет полоса шириной 25 сантиметров с национальным орнаментом. На полотнище наложена десятилучевая белая звезда, в которую вписан голубой пятилепестковый василек. Примечательно, что цветок василька уже когда-то предлагался в качестве знака отличия для погонов белорусских войск,
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В Вооруженных Силах Республики Беларусь появятся части с Погоней на знамени — гербом ВКЛ, БНР и первых лет независимости современного государства.
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