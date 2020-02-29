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Знамёна с Погоней первыми в Беларуси получат территориальные войска Витебской области

29.02.2020 14:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Вооруженных Силах Республики Беларусь появятся части с Погоней на знамени — гербом ВКЛ, БНР и первых лет независимости современного государства.





Александр Лукашенко подписал указ о введении флагов территориальной бороны, этим же указом утверждены положения о флагах территориальной обороны всех областей Беларуси, их описания и изображение.

Согласно этому войска территориальной обороны Витебской области получили флаг с изображением Погони. Древний символ Беларуси расположен в центре полотнища.

Сами знамёна одинаковые для всех областей — это красные полотнища 115х105 сантиметров, обшитые золотой бахромой, а со стороны древка идет полоса шириной 25 сантиметров с национальным орнаментом. На полотнище наложена десятилучевая белая звезда, в которую вписан голубой пятилепестковый василек. Примечательно, что цветок василька уже когда-то предлагался в качестве знака отличия для погонов белорусских войск, пишут "Народные новости Витебска".
 
Теги: Витебск
 
 
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В Вооруженных Силах Республики Беларусь появятся части с Погоней на знамени — гербом ВКЛ, БНР и первых лет независимости современного государства.
 
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