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Накормить зятя блинами. Рассказываем о белорусских традициях Масленицы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С медом, вареньем, маслом и икрой. Масленицу отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это старинный праздник, который предваряет Великий Пост.
Каждый день масленичной недели имеет свои ритуалы. По традиции, сегодня принято потчевать зятя блинами. Этот обряд проводят и в агрогородке Чигиринка Кировского района.
Игорь Куксик, житель агрогородка Чигиринка:
Таисия Мозгалева, жительница агрогородка Чигиринка:
Провожают Масленицу в воскресенье и сжигают чучело Зимы. Это символичное прощание с холодами и морозами и встреча наступающей весны.
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Новости Беларуси. С медом, вареньем, маслом и икрой. Масленицу отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это старинный праздник, который...
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