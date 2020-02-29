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Накормить зятя блинами. Рассказываем о белорусских традициях Масленицы

29.02.2020 15:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С медом, вареньем, маслом и икрой. Масленицу отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это старинный праздник, который предваряет Великий Пост.

Каждый день масленичной недели имеет свои ритуалы. По традиции, сегодня принято потчевать зятя блинами. Этот обряд проводят и в агрогородке Чигиринка Кировского района.

Накормить зятя блинами. Рассказываем о белорусских традициях Масленицы

Накормить зятя блинами. Рассказываем о белорусских традициях Масленицы

Игорь Куксик, житель агрогородка Чигиринка:
Есть такая традиция Масленицы – приезжать к теще на блины. Когда теща встречает любимого зятя блинами и таким шикарным столом: колбаски, сальце вкусное, котлетки домашние.

Накормить зятя блинами. Рассказываем о белорусских традициях Масленицы

Таисия Мозгалева, жительница агрогородка Чигиринка:
Может, в городе такие традиции уже и подзабыли, а мы, в деревне, привыкли к таким традициям, празднуем все праздники. Кто же, как не в деревне, должен сохранять наши белорусские традиции?

Провожают Масленицу в воскресенье и сжигают чучело Зимы. Это символичное прощание с холодами и морозами и встреча наступающей весны.

Накормить зятя блинами. Рассказываем о белорусских традициях Масленицы

Накормить зятя блинами. Рассказываем о белорусских традициях Масленицы

Люди в материале: Игорь Куксик, Таисия Мозгалева

 
 
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Новости Беларуси. С медом, вареньем, маслом и икрой. Масленицу отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это старинный праздник, который...
 
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