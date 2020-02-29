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Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили

29.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Масленица – это самый раздольный, самый разгульный и поистине всеобщий праздник. Поэтому на центральной площади города развернулось массовое гулянье. И стар, и млад провожали зиму и встречали весну.  В традиционном быту всегда считалось, что человек, плохо и скучно проведший масленичную неделю, будет неудачлив в течение всего года. Все старались провести это время как можно интересней. Его любят и взрослые и дети за его задор, красоту и, конечно же, вкуснейшие масленичные угощенья.

Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили

В программе мероприятия театрализованное представление и концертно-игровая программа.

Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили

Веселой детворе не давали скучать скоморохи и ряженые с шутками и затеями. А взрослые наслаждались выступлением творческих коллективов. Конечно же, каждый пришедший на праздник, мог полакомиться блинами, которые были на любой вкус.

Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили

По традиции кульминацией праздника стало сожжение чучела Зимы.Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили
Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили

Скучающих на празднике не было. Все без исключения получили заряд хорошего настроения и позитива на целый год вперед.

Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили

Прощай, Зима, здравствуй, Весна!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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Масленица – это самый раздольный, самый разгульный и поистине всеобщий праздник. Поэтому на центральной площади города развернулось массовое гулянье....
 
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