Фоторепортаж: Гуляй, Масленица! Как будакошелевцы зиму проводили

Источник материала: Газета Авангард

Масленица – это самый раздольный, самый разгульный и поистине всеобщий праздник. Поэтому на центральной площади города развернулось массовое гулянье. И стар, и млад провожали зиму и встречали весну. В традиционном быту всегда считалось, что человек, плохо и скучно проведший масленичную неделю, будет неудачлив в течение всего года. Все старались провести это время как можно интересней. Его любят и взрослые и дети за его задор, красоту и, конечно же, вкуснейшие масленичные угощенья.





















В программе мероприятия театрализованное представление и концертно-игровая программа.





















Веселой детворе не давали скучать скоморохи и ряженые с шутками и затеями. А взрослые наслаждались выступлением творческих коллективов. Конечно же, каждый пришедший на праздник, мог полакомиться блинами, которые были на любой вкус.





















По традиции кульминацией праздника стало сожжение чучела Зимы.













Скучающих на празднике не было. Все без исключения получили заряд хорошего настроения и позитива на целый год вперед.





Прощай, Зима, здравствуй, Весна!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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