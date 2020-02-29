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Павел Вейник: как помогут профсоюзы, если в отрасли просто не будет денег?

29.02.2020 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Профсоюзная тема вызвала приступ немоты у большинства крупных ИТ-компаний Беларуси, зато нашла эмоциональный отклик у читателей dev.by. Мы предложили разработчикам высказаться о пользе и вреде профсоюзов, первым откликнулся Павел Вейник.

Павел Вейник: как помогут профсоюзы, если в отрасли просто не будет денег?
— В идеальном мире профсоюзы — это добро. В монополизированных сферах, где монстры начинают борзеть и ущемлять права сотрудников, профсоюзы призваны вставать на защиту униженных и оскорблённых. Если ты лесоруб и работодатель «забывает» на ночь отвезти тебя из леса домой, это безобразие, и профсоюз тут может помочь. Если в компании или отрасли идут несправедливые увольнения, то и тут может вмешаться профсоюз. При этом польза от такого вмешательства будет прежде всего для малообразованных людей, которые не в состоянии самостоятельно прочитать Трудовой кодекс и возразить работодателю: нет, я не собираюсь увольняться «по собственному», будь добр, сократи меня и выплати всё, что ты должен по закону. 

Бонусы вроде новогодних подарков или мизерных выплат по случаю я вообще не считаю функцией профсоюзов и не воспринимаю как профит. Вы писали про 81 рубль на рождение ребенка: сумма прекрасная, если месячная зарплата — 300 рублей (хотя это, конечно, ужасно), но на фоне айтишной зарплаты она выглядит как издевательство.

Но давайте посмотрим на ИТ-реалии. В ИТ производственными мощностями являются не станки, а люди. Люди — это главная ценность, уход человека в условиях перегретого рынка — для ИТ-компаний — беда. Поэтому работодатель готов всеми силами удерживать и ублажать сотрудников. Зайдите в любой офис — там будет холодильник, кофе, печеньки, фрукты и т. д. С большой долей вероятности сотрудникам покрывают походы в спортзал и курсы английского. Вне зависимости от того, много ли у компании денег. Потому что если денег на условные печеньки нет, то скоро их совсем не будет, потому что люди уйдут.

Говорят, профсоюзы помогут закрепить «плюшки» в коллективных договорах. Но зачем? То, что жёстко регламентировано, теряет гибкость и умирает.

Одна компания считает нужным ублажать сотрудника «натуральными» благами, другая даст ему 100 баксов к зарплате, чтобы он сам себе купил печеньки по вкусу и абонемент в бассейн, и все будут довольны. Прописывая же обязательства на бумаге, мы плодим поводы их нарушать. Компания ведь тоже может вытащить в ответ формальные правила: ты на работу сегодня пришёл не в 9, а в 11 — ставим тебе прогул.

Здравый смысл работает лучше, чем бюрократия. Лишаться гибкости ради выполнения каких-то прописанных правил никому не захочется. 

Конечно, есть проблемы переработок, выгорания и прочего. Но они во многом на совести самого сотрудника (прежде всего он сам должен о себе заботиться, выстраивая work-life balance).

Декларируется, что профсоюзы борются с незаконными увольнениями. Я могу ошибаться, но мне кажется, что в ИТ это не очень большая проблема. Конфликтные ситуации возникают, однако обычно проходят более-менее безболезненно. Истории вроде увольнения за критику картин в офисе, скорее, единичны. Работодатель, у которого есть мозги и возможности, заботится о людях. Если же мозгов и денег нет, он быстро потеряет людей — таких примеров достаточно, но эти компании быстро уходят с рынка — происходит естественный отбор. 

Даже если меня уволят, я не буду долго горевать. Рынок перегрет, работы валом. Я отдохну, разберусь, что на самом деле произошло, и найду новую работу. При этом я верю, что меня не уволят без выплаты зарплаты, потому что я прочитал трудовой договор перед тем, как его подписать, и потому что компания скорее всего не готова к огласке неприятных историй. И мне кажется, что в такой благоприятной ситуации находится большинство белорусских ИТ-специалистов — разве что джуны могут по-настоящему нести потери от увольнения.

Если же говорить о действительно тяжёлых случаях, когда компания не платит зарплату в течение нескольких месяцев, потом закрывается и банкротится, то тут уже ни суд, ни тем более профсоюз не поможет. Возьмите Play2Live, где накопленные долги обернулись судебным процессом и банкротством. Как это защитило сотрудников? Никак. Если денег нет, они ниоткуда не возьмутся. Что бы сделал профсоюз? Ничего. Только бы мешал участникам.


Не защитит профсоюз и от сокращений под видом увольнений. Если работодателю надо почистить ряды, он найдёт лазейки в законе: переведёт на полставки, на четвертьставки, заставит сидеть в офисе от звонка до звонка, но так или иначе избавится от сотрудников.

На государственных предприятиях в функции профсоюза входит организация мероприятий, потому что так исторически сложилось. В ИТ-отрасли с этими задачами успешно справляются эйчары. Если ИТ-профсоюзы займутся тем же самым, они по умолчании будут делать это гораздо хуже. Причём дублирование функций неизбежно приведёт к размытию ответственности и рассогласованности действий менеджмента и персонала. В результате пострадают сотрудники.

Всё, что интересно разработчику, компании уже делают — кормят, обучают, за осаночкой следят, на конференции посылают — зачем ещё одна сущность?

Теперь о финансах. Если сотрудник перечисляет в профсоюз 1% от зарплаты, предполагается, что он делает это добровольно. Работодатель, перечисляя профсоюзу 0,15% от фонда зарплаты, делает это поневоле, по сути, он облагает себя дополнительным налогом. Причём налог приходится платить и за тех сотрудников, которые его об этом не просили. Часть из этих денег уходит наверх, видимо, для того, чтобы кому-то платить зарплату. Взамен наниматель получает ухудшение взаимодействия с сотрудниками, так что для него это очень плохая сделка.

Она тем хуже, что в наших реалиях профсоюз может использоваться как рычаг воздействия — как на работодателя, так и на работников. Инородная сущность вклинивается в трудовые отношения, чтобы манипулировать ими в чьих-то интересах. И эта перспектива меня настораживает больше всего — ещё больше, чем финансовые траты и рассогласованность.


В общем теоретически профсоюз — это добро, а на практике мы получим скорее зло. Пока рынок перегрет, пока станки — это головы, пока компаниям выгодно вкладывать время и деньги в развитие сотрудников, они будут делать это и так. Если же в ИТ-отрасли наступит кризис (а он должен быть мировой, а не локальный), возможно, смысла в профсоюзах станет больше. Но тогда инициатива пойдет снизу, а не сверху. Хотя опять же, как помогут профсоюзы, если в отрасли просто не будет денег?
 
 
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Профсоюзная тема вызвала приступ немоты у большинства крупных ИТ-компаний Беларуси, зато нашла эмоциональный отклик у читателей dev.by. Мы предложили разработчикам...
 
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