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Биатлонист Елисеев стал первым на чемпионате Европы

29.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский биатлонист Матвей Елисеев занял первое место в спринтерской гонке на чемпионате мире в Минске, сообщает НСН.

Елисеев пробежал дистанцию в 10 км за 23 минуты 46,4 секунды. Он не закрыл одну из десяти мишеней.

Серебро досталось представителю Латвии Андрею Расторгуеву. Спортсмен также совершил один промах. Его отставание оставило 4,1 секунды. Тройку лидеров замкнул норвежец Александр Андерсен. Он выстрелил «чисто», как и другие призеры, девять раз и уступил победителю 25,5 секунды.

Россиянин Карим Халили завершил гонку восьмым (+38,8; 1), Кирилл Стрельцов – девятым (+43,8; 1).

К настоящему времени сборная России лидирует в медальном зачете, завоевав две золотые и одну серебряную награды.



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Теги: Минск
 
 
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Елисеев пробежал дистанцию в 10 км за 23 минуты 46,4 секунды. Он не закрыл одну из десяти мишеней.
 
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