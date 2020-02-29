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Биатлонист Елисеев стал первым на чемпионате Европы
29.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российский биатлонист Матвей Елисеев занял первое место в спринтерской гонке на чемпионате мире в Минске, сообщает
Елисеев пробежал дистанцию в 10 км за 23 минуты 46,4 секунды. Он не закрыл одну из десяти мишеней.
Серебро досталось представителю Латвии Андрею Расторгуеву. Спортсмен также совершил один промах. Его отставание оставило 4,1 секунды. Тройку лидеров замкнул норвежец Александр Андерсен. Он выстрелил «чисто», как и другие призеры, девять раз и уступил победителю 25,5 секунды.
Россиянин Карим Халили завершил гонку восьмым (+38,8; 1), Кирилл Стрельцов – девятым (+43,8; 1).
К настоящему времени сборная России лидирует в медальном зачете,
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Елисеев пробежал дистанцию в 10 км за 23 минуты 46,4 секунды. Он не закрыл одну из десяти мишеней.
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