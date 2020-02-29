«За год наездим лишние 1000 км». На М3 возле Плещениц передумали строить развязку и закроют левый поворот

Источник материала: Tut.by

Жители Плещениц возмущены и расстроены: много лет они ждали, что возле поселка появится дорожная развязка, а теперь ее передумали строить. На приеме в Минтрансе людям объяснили, что надо сохранять лес, да и на строительство нет денег. Но главная проблема в другом: после того как закончится реконструкция трассы, путь местных жителей до работы удлинится.





Среди многочисленных планов дорожников на этот года значилось продолжение работ на трассе М3 Минск — Витебск. Здесь планируют завершить реконструкцию так называемого обхода населенного пункта Плещеницы (участок в 8 км). Для тех, кто едет из Минска, левый поворот на Плещеницы будет закрыт — это поможет предотвратить ДТП.

О том, что со стороны столицы левый поворот на поселок закроют и поставят барьерное ограждение, местные жители узнали в конце прошлого года и этой новостью были очень возмущены. Ведь на этом месте должны были построить дорожную развязку: ее строительства люди ждали несколько лет, уже был готов проект.





— Получается, что автомобилям надо будет двигаться в объезд, а это значительно увеличит расстояние. У нас половина людей из поселка работают в Логойске и Минске. Им всем придется проезжать за год лишние 1000 км. Думаю, что из-за увеличения расстояния подорожает проезд на автобусах и маршрутках, — объясняет AUTO.TUT.BY житель Плещениц Юрий Кривошей.

Расстояние до Плещениц увеличится на 4,7 километра.

По словам Юрия, изменением проекта недовольны и предприятия, которые базируются в поселке и имеют грузовики: из-за дорожных знаков, ограничивающих движение, объезд для большегрузов получится больше.





На прошедшей неделе для решения вопроса двое жителей Плещениц ходили на прием в Минтранс, где с ними пообщался заместитель министра Андрей Иванов и начальник главного управления автомобильных дорог Александр Головнев.

— Отмену строительства развязки они аргументировали необходимостью сохранения древесной растительности и отсутствием денег. Мол, средства под проект были выделены не в полном объеме и они вынуждены были искать варианты удешевления проекта. Хотя нам известно, что кредит Европейского банка реконструкции и развития на первоначальный проект был целевым, — отметил Артем Шкурко, который был на приеме в транспортном ведомстве.

Чтобы повлиять на ситуацию, предприятия и жители Плещениц отправили коллективные обращения в Администрацию президента, Совмин, Минтранс, Миноблисполком. В интернете создали петицию с требованием не урезать финансирование и начать обещанные работы по постройке транспортной развязки. На последний день февраля ее подписали почти 700 человек.





Как рассказали AUTO.TUT.BY в Минтрансе, на самом деле развязку на М3 возле Плещениц не исключили из проекта. Но строить ее или нет, решат на основании технико-экономического обоснования, в котором учтут затраты бюджета и другие факторы. Для обсуждения строительства развязки на место выедут уполномоченные представители.

— Работы на трассе М3 производятся за счет кредита ОАО «Банк развития Республики Беларусь». В рамках финансирования сейчас строится очередь без дорожной развязки, — уточнили в Минтрансе.