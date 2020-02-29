Кривко выиграла «бронзу» чемпионата Европы по биатлону в Раубичах в спринте

Источник материала: Аргументы и факты

В Раубичах продолжается чемпионат Европы по биатлону-2020. Успехом для белорусской сборной завершилась женская спринтерская гонка. Ирина Кривко заняла третье место и получила «бронзу».

Олимпийская чемпионка допустила один промах на стрельбе «стоя», но была достаточно быстра на дистанции. Победу одержала шведка Элизабет Хегберг, «серебро» у норвежки Иды Лиен.

В гонке принимали участие еще пять представительниц Беларуси. Елена Кручинкина заняла 11-е место, Ирина Кручинкина – 14-е, Динара Алимбекова – 21-е, Анна Сола – 26-е, Аделина Сабитова – 49-е.

В мужской спринтерской гонке победу одержал россиянин Матвей Елисеев. Лучшим из белорусских представителей стал Сергей Бочарников, который стал пятым. Седьмое место занял Антон Смольский, Максим Воробей стал 33-м, Виктор Кривко – 48-м, Роман Елетнов – 57-м, Егор Казаринов – 84-м.

На данный момент в копилке сборной Беларуси две медали чемпионата Европы – «бронза» Ирины Кривко в спринте и «золото» Сергея Бочарникова в суперспринте. Завершится чемпионат Европы по биатлону в Раубичах 1 марта. В 12.30 по белорусскому времени мужчины выявят сильнейшего в гонке преследования, а в 14.30 в аналогичной дисциплине пробегут женщины.