Под Минском в результате двойного наезда погиб пешеход

Источник материала: Tut.by

Двойной наезд произошел 28 февраля, около 21.05, вблизи деревни Таборы Минского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.





По предварительной информации, 22-летний водитель Toyota ехал в крайней левой полосе по трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы. На 13-м километре дороги он сбил 29-летнего пешехода, который находился на проезжей части. После этого на мужчину в крайней правой полосе совершил наезд Peugeot, которым управлял 27-летний водитель.





В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.