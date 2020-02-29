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Под Минском в результате двойного наезда погиб пешеход

29.02.2020 17:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двойной наезд произошел 28 февраля, около 21.05, вблизи деревни Таборы Минского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


По предварительной информации, 22-летний водитель Toyota ехал в крайней левой полосе по трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы. На 13-м километре дороги он сбил 29-летнего пешехода, который находился на проезжей части. После этого на мужчину в крайней правой полосе совершил наезд Peugeot, которым управлял 27-летний водитель.


В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Авария произошла вечером 28 февраля вблизи деревни Таборы.
 
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